6 أنديـة تحسم هوية مدربيها و8 على لائحة الانتظار

MENAFN - Al-Bayan) الوصل يجرب المدرسة البرتغالية للمرّة الأولى

حسمت 6 أندية من دوري أدنوك للمحترفين هوية مدربيها استعداداً للموسم الجديد، وهي العين والوصل، وخورفكان وعجمان وبني ياس، وكلباء، بينما لا تزال 8 أندية على لائحة الانتظار، بين المفاوضات أو عدم الإعلان رسمياً عن موقفها النهائي، بشأن مواصلة التجربة مع مدربيها الحاليين من عدمها، على غرار المدرب البرتغالي باولو سوزا في شباب الأهلي أو المغربي حسين عموتة في الجزيرة والكرواتي ألين هورفات في الظفرة.

وتسابق الأندية الزمن لاستكمال إجراءات التعاقد مع مدربيها في أسرع وقت ممكن من أجل ضبط الترتيبات النهائية على برنامج المعسكرات والمباريات الودية، استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.

واختارت 3 أندية فقط حتى الآن، مواصلة العمل مع مدربيها الحاليين، وهي العين الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسيواصل تجربته مع الصربي فلاديمير إيفيتش الذي تم التعاقد معه في فبراير الماضي، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

ويواصل كلباء تجربته مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وفقاً لتصريح سابق لرئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء محمد عبيد اليماحي، الذي أكد أن رازوفيتش، مستمر مع الفريق للموسم المقبل، لأن عقده يمتد لموسمين.

وأنهى كلباء موسمه في المركز التاسع بـ32 نقطة، بتحقيق 8 انتصارات و8 تعادلات فيما تجرع الخسارة في 11 مباراة، ويمتلك رازوفيتش خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري الإماراتي، الذي خاض به أول تجربه مع الظفرة بين 2018 و2020 وقاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة، كما كانت له تجربة مع الوحدة في موسم 2020 – 2021.

استقرار

وعلى خطى كلباء، يواصل عجمان بدوره تجربته للموسم الثاني على التوالي مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي أنهى موسمه مع الفريق في المركز الـ 10، لكنه يملك تجربة أفضل مع البرتقالي، أكثر نجاحاً عندما قاده إلى المركز السادس في موسم 2022 – 2023، وهو الموسم الذي انتقل على إثره لتدريب النصر لكن تجربته كانت قصيرة معه.

واختار الوصل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي السابق لقيادة الفريق خلفاً للصربي ميلوش، وسيكون كاسترو (63 عاماً) أول مدرب برتغالي يقود الإمبراطور، في المقابل ارتبط الوصل تاريخياً أكثر بالمدرسة البرازيلية خصوصاً في فترتي الثمانينات والتسعينات.

وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022، قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر 2024.

وتعاقد خورفكان مع المدرب حسن العبدولي خلفاً للمدرب عبدالمجيد النمر، وسيكون العبدولي أمام تحد جديد مع ((النسور)) لـتأكيد جدارته بالتواجد ضمن قائمة مدربي دورينا، ويملك العبدولي خبرة طويلة في العمل مع المنتخبات الوطنية وعدة تجارب في دوري المحترفين سواء مدرباً أولاً أو مساعداً مثل الوصل، وشباب الأهلي و دبا الفجيرة، وآخرها مع دبا الحصن.

وتعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف بوغدانوف لقيادة الفريق بدلاً عن المدرب دانييل أيسايلا الذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

ويملك المدرب إيفايلو خبرة تدريبية لأكثر من 20 عاماً، قاد خلالها فريق لودوغوريتس رازغراد البلغاري وحقق معه لقب أول دوري في تاريخه، كما قاد منتخبي بلغاريا والبوسنة والهرسك.