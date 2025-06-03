  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول

كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول

2025-06-03 07:17:19
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول الإنجليزي، أن العودة مجدداً إلى إيطاليا تبقى خياراً يستحق التفكير فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتوج كييزا ((27 عاماً)) في موسمه الأول مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لم يشارك مع الفريق سوى في 14 مباراة، منذ انضمامه في أواخر أغسطس الماضي.

ويتطلع اللاعب الإيطالي لأن يكون جاهزاً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في 8 يوليو، ولكن بسؤاله عن إمكانية العودة إلى بلاده، قال: إنه خيار يستحق التفكير فيه ودراسته خلال الصيف، تربطني أنا وعائلتي ووكيل أعمالي علاقة رائعة مع ليفربول، وهدفي حالياً أن أكون جاهزاً لفترة الإعداد، وبعدها سنجد الحل الأفضل لجميع الأطراف.

MENAFN03062025000110011019ID1109633314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث