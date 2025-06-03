كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول

كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول
ويتطلع اللاعب الإيطالي لأن يكون جاهزاً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في 8 يوليو، ولكن بسؤاله عن إمكانية العودة إلى بلاده، قال: إنه خيار يستحق التفكير فيه ودراسته خلال الصيف، تربطني أنا وعائلتي ووكيل أعمالي علاقة رائعة مع ليفربول، وهدفي حالياً أن أكون جاهزاً لفترة الإعداد، وبعدها سنجد الحل الأفضل لجميع الأطراف.
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