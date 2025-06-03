كييزا يرحب بالعودة إلى إيطاليا بعد موسم محبط مع ليفربول

MENAFN - Al-Bayan) أكد الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول الإنجليزي، أن العودة مجدداً إلى إيطاليا تبقى خياراً يستحق التفكير فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتوج كييزا ((27 عاماً)) في موسمه الأول مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لم يشارك مع الفريق سوى في 14 مباراة، منذ انضمامه في أواخر أغسطس الماضي.

ويتطلع اللاعب الإيطالي لأن يكون جاهزاً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في 8 يوليو، ولكن بسؤاله عن إمكانية العودة إلى بلاده، قال: إنه خيار يستحق التفكير فيه ودراسته خلال الصيف، تربطني أنا وعائلتي ووكيل أعمالي علاقة رائعة مع ليفربول، وهدفي حالياً أن أكون جاهزاً لفترة الإعداد، وبعدها سنجد الحل الأفضل لجميع الأطراف.