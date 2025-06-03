فيصل بن حميد يترشح لرئاسة "عربي الدراجات"

فيصل بن حميد يترشح لرئاسة "عربي الدراجات"
وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، إن ترشحه يأتي استجابة لدعوات عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية العربية، ومطالبتهم باستمراره في رئاسة الاتحاد العربي، لاستكمال مرحلة التطوير في البرامج الاستراتيجية، والحفاظ على الإرث النوعي لهذه الرياضة وازدهارها على المستويين العربي والعالمي.
وأضاف أنه قرر أيضاً أن تكون الدورة المقبلة هي الأخيرة في مسيرته الرياضية، وفق قناعات راسخة، بأن ما تحقق سيسهم في البناء على المكتسبات الكبيرة، وفي الوقت نفسه، بلورة البرامج والمبادرات المواكبة للنهضة العالمية، لضمان مسيرة مميزة للأجيال القادمة.
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