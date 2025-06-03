فيصل بن حميد يترشح لرئاسة "عربي الدراجات"

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ترشحه لدورة انتخابية جديدة 2028-2024، وأنه سيخوض الانتخابات المقررة مطلع سبتمبر المقبل في سلطنة عمان.

وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، إن ترشحه يأتي استجابة لدعوات عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية العربية، ومطالبتهم باستمراره في رئاسة الاتحاد العربي، لاستكمال مرحلة التطوير في البرامج الاستراتيجية، والحفاظ على الإرث النوعي لهذه الرياضة وازدهارها على المستويين العربي والعالمي.

وأضاف أنه قرر أيضاً أن تكون الدورة المقبلة هي الأخيرة في مسيرته الرياضية، وفق قناعات راسخة، بأن ما تحقق سيسهم في البناء على المكتسبات الكبيرة، وفي الوقت نفسه، بلورة البرامج والمبادرات المواكبة للنهضة العالمية، لضمان مسيرة مميزة للأجيال القادمة.