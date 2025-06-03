  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيصل بن حميد يترشح لرئاسة "عربي الدراجات"

فيصل بن حميد يترشح لرئاسة "عربي الدراجات"

2025-06-03 07:17:19
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ترشحه لدورة انتخابية جديدة 2028-2024، وأنه سيخوض الانتخابات المقررة مطلع سبتمبر المقبل في سلطنة عمان.

وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، إن ترشحه يأتي استجابة لدعوات عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية العربية، ومطالبتهم باستمراره في رئاسة الاتحاد العربي، لاستكمال مرحلة التطوير في البرامج الاستراتيجية، والحفاظ على الإرث النوعي لهذه الرياضة وازدهارها على المستويين العربي والعالمي.

وأضاف أنه قرر أيضاً أن تكون الدورة المقبلة هي الأخيرة في مسيرته الرياضية، وفق قناعات راسخة، بأن ما تحقق سيسهم في البناء على المكتسبات الكبيرة، وفي الوقت نفسه، بلورة البرامج والمبادرات المواكبة للنهضة العالمية، لضمان مسيرة مميزة للأجيال القادمة.

MENAFN03062025000110011019ID1109633313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث