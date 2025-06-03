حمدان بن زايد: فرق الدرجة الأولى قدمت أداءً مشرفاً

MENAFN - Al-Bayan) استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، فريق نادي الظفرة بمناسبة فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى وصعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين، ومدرب الفريق، وأعضاء الطاقمين الإداري والفني، وجماهير النادي، على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، مشيداً بروح الفريق والعمل الجاد الذي تكلل بتحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي.

وأشاد سموه بالدعم الكبير والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه المتواصل بتعزيز قطاع الرياضة في الدولة، ما أسهم في توفير بيئة محفزة للرياضيين والفرق الرياضية على مستوى الدولة، ودعم طموحاتهم لتحقيق التميز والنجاح.

كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في منافسات دوري الدرجة الأولى، لما قدمته من أداء مشرف ومستوى تنافسي مميز، أسهم في إثراء الساحة الرياضية، وإمتاع الجماهير بروح رياضية عالية وأداء يعكس تطور كرة القدم الإماراتية.

وعبّر أعضاء الفريق واللاعبون عن سعادتهم بلقاء سموه، وامتنانهم الكبير للدعم المتواصل الذي يقدمه، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.