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"ذات الأذنين" تُبعد إينزاجي عن الإنتر وتُقربه من الهلال

"ذات الأذنين" تُبعد إينزاجي عن الإنتر وتُقربه من الهلال

2025-06-03 07:17:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي إنتر الإيطالي، أمس، رحيل مدربه سيموني إينزاجي، بعد التوصل إلى ((اتفاق متبادل)) بين الطرفين، وذلك بعد 4 أيام على خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا والكأس ((ذات الأذنين)) أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة، ويأتي رحيل إينزاجي وسط تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله لتدريب نادي الهلال السعودي مقابل 50 مليون يورو بعقد لسنتين.

وقال إنتر في بيان له: تم الانفصال بين النادي وسيموني إينزاجي، هذا القرار تم بإتفاق متبادل بين اينزاجي ورئيس النادي جوزيبي ماروتا، الذي قال: أشكر اينزاجي للعمل الكبير الذي قام به، للشغف الذي أظهره وعلى صراحته في اجتماعنا الذي أدى إلى قرار الإنفصال.

في حين، قال إينزاجي: حان الوقت لتحية هذا النادي على السنوات الأربع التي قضيتها معه وبذلت فيها قصارى جهدي، وأريد تخصيص كلمتي الأخيرة إلى أنصار النادي ولن أنساكم أبداً.

تولى إينزاجي تدريب إنتر موسم 2021، وقاده إلى إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، والكأس السوبر الإيطالية 3 مرات أيضاً، كما قاده إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، وخسرهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2023، وأمام سان جرمان قبل 4 أيام.

وبدأ سيموني مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل تسع سنوات، بعد أن شق طريقه في صفوف الشباب، وأحدث تأثيراً فورياً، حيث أعاد نادي العاصمة إلى المسابقات القارية، وإلى نهائي كأس إيطاليا، حيث خسر أمام يوفنتوس قبل الانتقال لتدريب إنتر.

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