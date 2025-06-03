"ذات الأذنين" تُبعد إينزاجي عن الإنتر وتُقربه من الهلال

"ذات الأذنين" تُبعد إينزاجي عن الإنتر وتُقربه من الهلال
وقال إنتر في بيان له: تم الانفصال بين النادي وسيموني إينزاجي، هذا القرار تم بإتفاق متبادل بين اينزاجي ورئيس النادي جوزيبي ماروتا، الذي قال: أشكر اينزاجي للعمل الكبير الذي قام به، للشغف الذي أظهره وعلى صراحته في اجتماعنا الذي أدى إلى قرار الإنفصال.
في حين، قال إينزاجي: حان الوقت لتحية هذا النادي على السنوات الأربع التي قضيتها معه وبذلت فيها قصارى جهدي، وأريد تخصيص كلمتي الأخيرة إلى أنصار النادي ولن أنساكم أبداً.
تولى إينزاجي تدريب إنتر موسم 2021، وقاده إلى إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، والكأس السوبر الإيطالية 3 مرات أيضاً، كما قاده إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، وخسرهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2023، وأمام سان جرمان قبل 4 أيام.
وبدأ سيموني مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل تسع سنوات، بعد أن شق طريقه في صفوف الشباب، وأحدث تأثيراً فورياً، حيث أعاد نادي العاصمة إلى المسابقات القارية، وإلى نهائي كأس إيطاليا، حيث خسر أمام يوفنتوس قبل الانتقال لتدريب إنتر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترشح البحرين لعضوية مجلس الأمن الدولي (2026 - 2027)..نجاح دبلوماسي جديدة لمملكة السلام ودور مؤثر في صناعة القرار الدولي
أنظار العالم تتجه إلى نيويورك اليوم... البحرين تخوض سباق عضوية مجلس الأمن بثقة دبلوماسية
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
كود 81 وبنك دبي التجاري يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتسريع التحوّل الرقمي عبر تحليلات البيانات المتقدمة
الإمارات وإسبانيا تتفقان على تعزيز شراكتهما بقطاعات الاقتصاد الجديد