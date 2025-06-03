عائشة الشامسي.. من الوثب الطويل إلى ذهب الجوجيتسو

MENAFN - Al-Bayan) لم تتوقع عائشة الشامسي، وهي تخطو أولى خطواتها الرياضية في الوثب الطويل، أن تحملها الأيام لاحقاً إلى عالم الجوجيتسو، لتعتلي منصات التتويج في المحافل القارية والعالمية.. ما بدأته كتجربة بسيطة داخل المدرسة، تحوّل إلى شغف متجذر، ومسيرة حافلة بالإنجازات، جعلتها واحدة من أبرز لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات في الوقت الراهن.

وروت عائشة في تصريحات خاصة لـ((البيان)) تفاصيل التحول الذي طرأ على مسارها الرياضي، قائلة: ((كنت أمارس ألعاب القوى في بداياتي، وتحديداً الوثب الطويل، لكن في سن الحادية عشرة، بدأت أتعرف على رياضة الجوجيتسو من خلال المدرسة، جذبتني كثيراً لأنها تعتمد على الذكاء والتكتيك، وليس فقط القوة البدنية، وأحببت شعور التحدي في كل حصة تدريب، وشعرت بأنها تعبر عن شخصيتي، فقررت أن أستمر فيها بكل جدية)).

وأضافت: ((من أول حصة تدريبية، شعرت أنني وجدت مكاني وكانت التجربة جديدة وصعبة، لكنها ممتعة.. علّمتني رياضة الجوجيتسو الصبر والانضباط، وأسهمت في بناء شخصيتي قبل أن تقودني إلى تحقيق البطولات، ومنذ أول بطولة شاركت فيها، حتى وإن لم أفز بها، أيقنت أن هذا هو الطريق الذي أرغب في الاستمرار فيه)).

واستطاعت عائشة الشامسي أن تحول شغفها إلى إنجازات ملموسة، حيث توجت بذهبية بطولة العالم في كازاخستان عام 2023 في وزن 45 كجم، قبل أن تضيف ذهبية جديدة إلى رصيدها في بطولة باريس الكبرى عام 2025.. وعن الفارق بين الإنجازين، قالت: ((ذهبية كازاخستان كانت نقطة تحوّل في مسيرتي، أثبتت لي أنني أسير في الاتجاه الصحيح، أما ذهبية باريس، فهي ثمرة جهد طويل ونضج في الأسلوب.. الأولى كانت إنجازاً شخصياً، والثانية كانت رسالة بأن رياضة الجوجيتسو بالنسبة للنساء في الإمارات تسير نحو العالمية بخطى واضحة)).

وتوقفت عائشة عند بعض المحطات الفارقة في مشوارها، مشيرة إلى أن هناك ثلاث لحظات شكّلت وعيها الرياضي، وهي التحول من ألعاب القوى إلى الجوجيتسو، التتويج بأول بطولة محلية، ثم نيل ذهبية كازاخستان.. قائلة: ((كل مرحلة من هذه المحطات علمتني شيئاً مختلفاً؛ من الشجاعة في اتخاذ القرار، إلى الالتزام والانضباط، وصولاً إلى التواضع الذي يرافق كل إنجاز)).

ولفتت عائشة إلى أن مشاركتها في بطولة آسيا التي أقيمت في عمّان كانت تجربة استثنائية تركت أثراً كبيراً في نفسها، وأوضحت: ((كانت البطولة تحدياً على جميع المستويات، ذهنياً وجسدياً.. المنافسة كانت قوية، لكن بفضل الله، ثم دعم الفريق والعائلة، استطعت أن أحقق الذهب، اللحظة التي رُفع فيها علم الإمارات على منصة التتويج ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد)).

ورغم صعوبة التوفيق بين الدراسة والتدريب، تُصرّ عائشة على تنظيم وقتها بدقة، قائلة: ((أرتب جدولي بعناية، وأحاول استغلال كل دقيقة.. هناك تحديات بالتأكيد، لكن حين يكون لديك هدف واضح، يصبح كل شيء ممكناً، والدتي هي أكبر داعم لي، وجودها الدائم في كل خطوة يصنع الفارق)).

وأكدت عائشة أنها تسعى إلى مواصلة الإنجازات، وترسيخ حضورها في أكبر البطولات العالمية، ورفع علم الإمارات في مزيد من المحافل الدولية.. ووجهت رسالة إلى الفتيات الإماراتيات، قائلة: ((أنصح كل فتاة لديها شغف بالرياضة أن تخوض التجربة، فالجوجيتسو تجربة تسهم في بناء الشخصية وتعليم الانضباط والثقة وتحمل المسؤولية، تماماً كما تفعل مدارس الحياة الحقيقية، إذا كان لديك حلم، فثقي أن الطريق سيفتح أمامك بإذن الله)).