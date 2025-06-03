فرسان الإمارات يتألقون في مهرجان "هالة" بالبرتغال

MENAFN - Al-Bayan) تألّق فرسان الإمارات في مهرجان ((هالة)) الدولي للقدرة، الذي أقيم في مدينة لشبونة البرتغالية، برعاية إسطبلات M7، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، وشهد تنظيم عدة سباقات دولية، لمسافات 160 كلم، و120 كلم دولي، و120 كلم للشباب والناشئين، وسباق 100 كلم، بمشاركة واسعة من الفرسان في أوروبا.

وحمل المهرجان اسم ((هالة))، تكريماً للفرس البطلة التي حقق على صهوتها الفارس سالم ملهوف لقب بطولة العالم 2021 في بيزا بجمهورية إيطاليا، وتأتي هذه المشاركة، ضمن استعدادات فرسان الإمارات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمها بطولة العالم للشباب والناشئين، وبطولة العالم للخيول الصغيرة.

وشهد المهرجان مشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، وجاءت نتائج فرسان الإمارات متميزة، حيث اعتلوا منصات التتويج، وحققوا المراكز الأولى في مختلف الفئات في السباقات التي احتضنها الحدث.

ودشن فرسان الإمارات المهرجان بانتصارات مميزة، بعد أن حقق الفارس محمد سعيد سهيل لقب السباق الافتتاحي على صهوة ((اريون))، فيما سيطر فرساننا على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم، ضمن فعاليات اليوم الأول، بواسطة سعيد الخياري بطل التحدي، على صهوة ((هيليوس دي بوزولس))، والوصيف محمد سهيل بطي الكتبي، على صهوة ((غابلي أرمور))، وسعيد سالم المهيري الفائز بالمركز الثالث، على صهوة ((إس دبليو كاندجولي)).

وتألق في اليوم الثاني الفارس سالم ملهوف، على صهوة ((جي إم خابكيلي))، وواصل الفارس محمد سهيل توهجه بإحراز المركز الثاني، على صهوة ((إس دبليو كابودجاني)).

وفي ختام المهرجان، احتكر فرسان الإمارات معظم المراكز الأولى في سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، حيث توج بالمركز الأول الفارس عيسى عبد الله عيسى، على صهوة ((غو آند سي دي سومانت))، وأحمد عبد الرحمن حصد المركز الثاني، على صهوة ((إس دبليو كاندجاري))، وعيسى راشد المزروعي نال المركز الثالث، على صهوة ((هارومنيا)).

كما فاز بالمركز الأول في السباق الختامي للكرنفال، الفارس فارس المنصوري، الحائز على الصدارة، على صهوة ((هاشتاق فيري))، وحل ثانياً الفارس سعيد الخياري، على صهوة ((هوت سبر))، بينما جاء الفارس محمد سهيل بطي بن غُراب الكتبي ثالثاً، على صهوة ((إس دبليو كاندجامبا)).

ويواصل فرسان الإمارات مشاركاتهم في السباقات الأوروبية، وذلك ضمن معسكر الإعداد الخارجي الصيفي.