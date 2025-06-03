مشاركة الشركات الناشئة والابتكار في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر

مشاركة الشركات الناشئة والابتكار في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر
أكدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 من جديد على الأهمية الاستراتيجية للشركات الناشئة والابتكار الذي يقوده الشباب في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. ومن خلال سلسلة من الفعاليات المؤثرة، أبرزت مجموعة البنك كيف يمكن للنظم البيئية الريادية أن تعالج التحديات العالمية الملحة وتفتح آفاقاً جديدة للتحول الاقتصادي.
النسخة الثالثة من مسابقة عروض الابتكار للشركات الناشئة – تسريع التغيير من خلال ريادة الأعمال الابتكارية
عُقدت المسابقة خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2025، تحت شعار " تنويع الاقتصادات، وإثراء الحياة " ، حيث وفرت منصة ديناميكية لرواد الأعمال الصاعدين لعرض حلولهم المبتكرة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والتكيّف مع التغير المناخي، والاقتصاد الإبداعي.
سبق المسابقة برنامج تدريبي مكثف استمر لعدة أيام، زُوّد فيه المشاركون بالمهارات الأساسية والتوجيه المهني. وقد تميز الحدث بشراكة استراتيجية مع مختبر الابتكار بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة في الجزائر ، و شركة الجزائر فنتشر ، مما يعكس مستوى عالٍ من التفاعل المحلي والدعم المؤسسي لريادة الأعمال.
قدّمت الشركات الناشئة المبتكرة حلولها أمام جمهور عالمي، مما أتاح لها فرصًا للتواصل مع المستثمرين وشركاء التنمية وصناع القرار. لم تسهم جلسات العرض فقط في رفع مستوى الوعي بهذه المشاريع الواعدة، بل أكدت كذلك على دور الابتكار في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
منتدى القطاع الخاص: الاستثمار في الابتكار وفرص التوظيف
إلى جانب المسابقة، عقد منتدى القطاع الخاص جلسات جمعت كبار الرؤساء التنفيذيين والمحافظين وأصحاب المصلحة لمناقشة آليات تعبئة رأس المال الخاص لدعم التنمية المستدامة. وكان من أبرز مخرجات المنتدى إطلاق المرحلة التالية من مختبر استثمار القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة عضويته وتعزيز خلق فرص العمل من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص.
وتُعد هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام مجموعة البنك المتواصل بسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المؤثرة في القطاعات الواعدة.
نظرة مستقبلية: مجالات التركيز الرئيسية المستخلصة من اجتماعات 2025
استناداً إلى الرؤى والزخم الناتج عن اجتماعات الجزائر، يُتوقّع أن تشمل أولويات مجموعة البنك خلال الفترة القادمة ما يلي:
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نمو الشركات الناشئة والابتكار : استمرار التركيز على ريادة الأعمال الشبابية كمحرك للتحول، مع تعزيز الدعم للنظم البيئية للشركات الناشئة عبر الحاضنات، والإرشاد، ومنصات التمويل.
تفعيل دور القطاع الخاص : التركيز على تهيئة بيئة أعمال ممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتيسير الاستثمارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية.
العمل المناخي والتنمية المستدامة : تسليط الضوء على الشركات الناشئة التي تطور تقنيات خضراء، وطاقة نظيفة، وحلولًا مرنة تجاه المناخ، باعتبارها عناصر أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
لمزيد من المعلومات والتحديثات المستمرة حول برامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، يرجى زيارة المواقع الرسمية التالية:
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الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
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