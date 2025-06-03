مشاركة الشركات الناشئة والابتكار في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر

أكدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 من جديد على الأهمية الاستراتيجية للشركات الناشئة والابتكار الذي يقوده الشباب في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. ومن خلال سلسلة من الفعاليات المؤثرة، أبرزت مجموعة البنك كيف يمكن للنظم البيئية الريادية أن تعالج التحديات العالمية الملحة وتفتح آفاقاً جديدة للتحول الاقتصادي.

النسخة الثالثة من مسابقة عروض الابتكار للشركات الناشئة – تسريع التغيير من خلال ريادة الأعمال الابتكارية

عُقدت المسابقة خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2025، تحت شعار " تنويع الاقتصادات، وإثراء الحياة " ، حيث وفرت منصة ديناميكية لرواد الأعمال الصاعدين لعرض حلولهم المبتكرة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والتكيّف مع التغير المناخي، والاقتصاد الإبداعي.

سبق المسابقة برنامج تدريبي مكثف استمر لعدة أيام، زُوّد فيه المشاركون بالمهارات الأساسية والتوجيه المهني. وقد تميز الحدث بشراكة استراتيجية مع مختبر الابتكار بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة في الجزائر ، و شركة الجزائر فنتشر ، مما يعكس مستوى عالٍ من التفاعل المحلي والدعم المؤسسي لريادة الأعمال.

قدّمت الشركات الناشئة المبتكرة حلولها أمام جمهور عالمي، مما أتاح لها فرصًا للتواصل مع المستثمرين وشركاء التنمية وصناع القرار. لم تسهم جلسات العرض فقط في رفع مستوى الوعي بهذه المشاريع الواعدة، بل أكدت كذلك على دور الابتكار في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

منتدى القطاع الخاص: الاستثمار في الابتكار وفرص التوظيف

إلى جانب المسابقة، عقد منتدى القطاع الخاص جلسات جمعت كبار الرؤساء التنفيذيين والمحافظين وأصحاب المصلحة لمناقشة آليات تعبئة رأس المال الخاص لدعم التنمية المستدامة. وكان من أبرز مخرجات المنتدى إطلاق المرحلة التالية من مختبر استثمار القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة عضويته وتعزيز خلق فرص العمل من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص.

وتُعد هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام مجموعة البنك المتواصل بسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المؤثرة في القطاعات الواعدة.

نظرة مستقبلية: مجالات التركيز الرئيسية المستخلصة من اجتماعات 2025

استناداً إلى الرؤى والزخم الناتج عن اجتماعات الجزائر، يُتوقّع أن تشمل أولويات مجموعة البنك خلال الفترة القادمة ما يلي:



نمو الشركات الناشئة والابتكار : استمرار التركيز على ريادة الأعمال الشبابية كمحرك للتحول، مع تعزيز الدعم للنظم البيئية للشركات الناشئة عبر الحاضنات، والإرشاد، ومنصات التمويل.

تفعيل دور القطاع الخاص : التركيز على تهيئة بيئة أعمال ممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتيسير الاستثمارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية. العمل المناخي والتنمية المستدامة : تسليط الضوء على الشركات الناشئة التي تطور تقنيات خضراء، وطاقة نظيفة، وحلولًا مرنة تجاه المناخ، باعتبارها عناصر أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

لمزيد من المعلومات والتحديثات المستمرة حول برامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، يرجى زيارة المواقع الرسمية التالية:



الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

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