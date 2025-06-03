واشنطن تسعى للحصول على أفضل العروض من شركائها التجاريين

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن حث الولايات المتحدة عدة دول على تقديم أفضل عروضها بشأن المفاوضات التجارية بحلول اليوم الأربعاء، وذلك في وقت يكثف فيه المسؤولون الأمريكيون جهودهم لتقديم اتفاقات متعددة للرئيس دونالد ترامب قبل الموعد النهائي الذي حدده ويحل بعد خمسة أسابيع.

وتؤكد تعليقات ليفيت تقريراً نشرته رويترز، أمس الاثنين، أفاد بأن إدارة ترامب طلبت من الدول في رسالة، تقديم قائمة بأفضل مقترحاتها في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والحصص المقترحة لشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية وخطط معالجة أي حواجز غير جمركية.

وقالت ليفيت: "أؤكد محتوى الرسالة.. أرسل مكتب الممثل التجاري الأمريكي تلك الرسالة إلى جميع شركائنا التجاريين فقط لتذكيرهم بشكل ودي بأن الموعد النهائي اقترب".

ووفقاً للرسالة تتضمن البنود الأخرى التي طلبتها إدارة ترامب التزامات بشأن التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب التزامات خاصة بكل بلد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مصدر مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرويترز إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يتلقوا الرسالة بعد.

