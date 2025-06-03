واشنطن تسعى للحصول على أفضل العروض من شركائها التجاريين

واشنطن تسعى للحصول على أفضل العروض من شركائها التجاريين
وتؤكد تعليقات ليفيت تقريراً نشرته رويترز، أمس الاثنين، أفاد بأن إدارة ترامب طلبت من الدول في رسالة، تقديم قائمة بأفضل مقترحاتها في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والحصص المقترحة لشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية وخطط معالجة أي حواجز غير جمركية.
وقالت ليفيت: "أؤكد محتوى الرسالة.. أرسل مكتب الممثل التجاري الأمريكي تلك الرسالة إلى جميع شركائنا التجاريين فقط لتذكيرهم بشكل ودي بأن الموعد النهائي اقترب".
ووفقاً للرسالة تتضمن البنود الأخرى التي طلبتها إدارة ترامب التزامات بشأن التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب التزامات خاصة بكل بلد.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مصدر مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرويترز إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يتلقوا الرسالة بعد.
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