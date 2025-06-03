برهم يطلق أنشطة بناء القدرات بالشراكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية والأوروبية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أطلق وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الثلاثاء، فعالية "أنشطة بناء القدرات" الخاصة بالمشروع الممول من قبل برنامج Erasmus+ التابع للاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع الوزارة، والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وعدد من الجامعات الفلسطينية والأوروبية.

ويأتي ذلك، وفق بيان صادر عن الوزارة، ضمن إطار مشروع تعزيز حوكمة برامج الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية PhDGov الهادف إلى مواءمة هياكل الحَوكَمة والمُمارسات الأكاديميَّة مع المعايير الدوليَّة للجودة والتميّز، لضمان أن تكون برامج الدكتوراة في فلسطين قادرة على المُنافسة عالمياً وذات صلة محليا.

وتشكِّل أنشطة بناء القدرات هذه جزءا أساسيا من خطة العمل الثالثة WP3: تعزيز حوكمة برامج الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وهي ركيزة محورية في مشروعPhDGov ، وتأتي ضمن جهد استراتيجي أوسع لتعزيز القدرات المؤسَّسية، وتشجيع التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية والأوروبية، ودفع عملية إصلاح مُستدامة للتعليم العالي في فلسطين.

وفي هذا السياق، أكد برهم الأهمية الوطنية للمشروع، ودوره في تحسين جودة وحوكمة برامج الدكتوراة في الجامعات الفلسطينية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للمشروع على كافة المُستويات لضمان نجاحه وتحقيق أثره المرجو.

وبعد ذلك، قدَّم منسق مشروع PhDGov سامي الصدر عرضا حول المشروع، استعرض فيه الرؤية والأهداف وأدوار الشركاء المحليين والأوروبيين، مؤكدا أن المشروع يسعى إلى تطويرِ أُطر حَوكمة عَصريَّة لبرامج الدكتوراة بالاستنادِ إلى نماذج أوروبيَّة رائدة تُمثِّلها الجامعات الأوروبيَّة الشريكة، مع تكييفها لتُناسب السياق الفلسطيني واحتياجاته الخاصة.

وتولت جامعة بروكسل الحرة (VUB) بقيادة Chang Zhu قيادة فعاليات اليوم الأول من أنشطة بناء القدرات، بحيث تضمن اليوم عرضاً من جوليان فيسرز حول هيكل التعليم العالي والدكتوراة في VUB، تلا ذلك عرض من مديرة مدرسة الدكتوراة للعلوم الإنسانية فيVUB د. Karen François، والتي تناولت مُمارسات الحَوكَمة على مُستوى الجامعات الفلمنكية.

واختُتم اليوم بنقاش تفاعلي حول سبل تحسين برامج الدكتوراة في فلسطين، مع لمحة موجزة عن الأنشطة المُستقبلية.

أما اليوم الثاني، فقاده كل من محمد صالح والدكتور Viktor Kordas من المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH – السويد، وشاركت مديرة برنامج تدريبي فيKTH أ. د Kristina Edström بجلسة تناولت بناء قدرات المُشرفين البحثيين، مُسلطة الضَّوء على أساليب التدريب المنهجي والاستراتيجيات التربويَّة المُستخدَمة في KTH لتعزيز كفاءة الإشراف الأكاديمي.

كما قدَّم Justin Chiu جلسة تكميلية ركَّزت على تعزيز القُدرات الإشرافيَّة، استعرض خلالها تجربة KTH في تدريب المُشرفين ومعُالجة الجوانب العمليَّة لحَوكمة برامج الدكتوراة.

وتشكَّل الجلستان بداية مسار بناء القدرات ضمن المشروع، الذي يتضمن أربع فعاليات أساسية. وستُعقد الجلسة الثالثة في 16 حزيران 2025، وتقدمها جامعة RWTH آخن – ألمانيا بقيادة غالب ناطور وفريقه، في حين تُختتم الأنشطة بجلسة رابعة في 24 حزيران 2025، تشمل حلقة نقاش مشتركة بين جميع الجامعات الأوروبية والفلسطينية لتبادل وجهات النظر، وتطوير توصيات عملية لتعزيز حوكمة برامج الدكتوراة.

وشارك في الجلستين حوالي 100 مشارك يُمثَّلون عددا من الجامعات الفلسطينية، ما يعكس التزامًا قويًا بدفع جودة التعليم العالي على مستوى الدكتوراة في فلسطين.

وإضافة إلى الأنشطة المباشرة، يُوفِّر المشروع ست وحدات تدريبية إلكترونية ذاتية الوتيرة عبر منصة CANVAS بإدارة VUB، وتتضمن هذه المنصة وحدات تدريبية مُتقدِّمة طُوِّرت مِن قِبل الشركاء الأوروبيين، وهي تُقدِّم إرشادات شاملة حول نماذج الحوكمة وأفضل المُمارسات الأوروبيَّة في هذا المجال.