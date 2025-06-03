برهم يطلق أنشطة بناء القدرات بالشراكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية والأوروبية

برهم يطلق أنشطة بناء القدرات بالشراكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية والأوروبية
ويأتي ذلك، وفق بيان صادر عن الوزارة، ضمن إطار مشروع تعزيز حوكمة برامج الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية PhDGov الهادف إلى مواءمة هياكل الحَوكَمة والمُمارسات الأكاديميَّة مع المعايير الدوليَّة للجودة والتميّز، لضمان أن تكون برامج الدكتوراة في فلسطين قادرة على المُنافسة عالمياً وذات صلة محليا.
وتشكِّل أنشطة بناء القدرات هذه جزءا أساسيا من خطة العمل الثالثة WP3: تعزيز حوكمة برامج الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وهي ركيزة محورية في مشروعPhDGov ، وتأتي ضمن جهد استراتيجي أوسع لتعزيز القدرات المؤسَّسية، وتشجيع التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية والأوروبية، ودفع عملية إصلاح مُستدامة للتعليم العالي في فلسطين.
وفي هذا السياق، أكد برهم الأهمية الوطنية للمشروع، ودوره في تحسين جودة وحوكمة برامج الدكتوراة في الجامعات الفلسطينية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للمشروع على كافة المُستويات لضمان نجاحه وتحقيق أثره المرجو.
وبعد ذلك، قدَّم منسق مشروع PhDGov سامي الصدر عرضا حول المشروع، استعرض فيه الرؤية والأهداف وأدوار الشركاء المحليين والأوروبيين، مؤكدا أن المشروع يسعى إلى تطويرِ أُطر حَوكمة عَصريَّة لبرامج الدكتوراة بالاستنادِ إلى نماذج أوروبيَّة رائدة تُمثِّلها الجامعات الأوروبيَّة الشريكة، مع تكييفها لتُناسب السياق الفلسطيني واحتياجاته الخاصة.
وتولت جامعة بروكسل الحرة (VUB) بقيادة Chang Zhu قيادة فعاليات اليوم الأول من أنشطة بناء القدرات، بحيث تضمن اليوم عرضاً من جوليان فيسرز حول هيكل التعليم العالي والدكتوراة في VUB، تلا ذلك عرض من مديرة مدرسة الدكتوراة للعلوم الإنسانية فيVUB د. Karen François، والتي تناولت مُمارسات الحَوكَمة على مُستوى الجامعات الفلمنكية.
واختُتم اليوم بنقاش تفاعلي حول سبل تحسين برامج الدكتوراة في فلسطين، مع لمحة موجزة عن الأنشطة المُستقبلية.
أما اليوم الثاني، فقاده كل من محمد صالح والدكتور Viktor Kordas من المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH – السويد، وشاركت مديرة برنامج تدريبي فيKTH أ. د Kristina Edström بجلسة تناولت بناء قدرات المُشرفين البحثيين، مُسلطة الضَّوء على أساليب التدريب المنهجي والاستراتيجيات التربويَّة المُستخدَمة في KTH لتعزيز كفاءة الإشراف الأكاديمي.
كما قدَّم Justin Chiu جلسة تكميلية ركَّزت على تعزيز القُدرات الإشرافيَّة، استعرض خلالها تجربة KTH في تدريب المُشرفين ومعُالجة الجوانب العمليَّة لحَوكمة برامج الدكتوراة.
وتشكَّل الجلستان بداية مسار بناء القدرات ضمن المشروع، الذي يتضمن أربع فعاليات أساسية. وستُعقد الجلسة الثالثة في 16 حزيران 2025، وتقدمها جامعة RWTH آخن – ألمانيا بقيادة غالب ناطور وفريقه، في حين تُختتم الأنشطة بجلسة رابعة في 24 حزيران 2025، تشمل حلقة نقاش مشتركة بين جميع الجامعات الأوروبية والفلسطينية لتبادل وجهات النظر، وتطوير توصيات عملية لتعزيز حوكمة برامج الدكتوراة.
وشارك في الجلستين حوالي 100 مشارك يُمثَّلون عددا من الجامعات الفلسطينية، ما يعكس التزامًا قويًا بدفع جودة التعليم العالي على مستوى الدكتوراة في فلسطين.
وإضافة إلى الأنشطة المباشرة، يُوفِّر المشروع ست وحدات تدريبية إلكترونية ذاتية الوتيرة عبر منصة CANVAS بإدارة VUB، وتتضمن هذه المنصة وحدات تدريبية مُتقدِّمة طُوِّرت مِن قِبل الشركاء الأوروبيين، وهي تُقدِّم إرشادات شاملة حول نماذج الحوكمة وأفضل المُمارسات الأوروبيَّة في هذا المجال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الإمارات
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
الصفدي يستقبل وفدا من وزارة الخارجية السورية
وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات