بلدية غزة تطلق نداء استغاثة والمستشفيات على شفا الانهيار
وأوضحت البلدية أن قوات الاحتلال دمرت 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من معداتها، مؤكدةً أن الوقود والزيوت غير متوفرين بشكل دائم لتشغيل مرافقها الحيوية.
وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل السريع لتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، والمساعدة في الحد من الكارثة الخطيرة التي تواجهها المدينة.
في المقابل، دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر، متهمةً قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة خنق النظام الصحي عبر إخلاء المناطق التي تضم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإخلاء الأخيرة في محافظة خان يونس تهدد بشكل مباشر بإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، ما يُعرّض حياة عشرات المرضى والجرحى للخطر.
وأكد مدير مجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت، أن توقف المجمع عن العمل سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على جميع المرضى. وأوضح أن مسألة توقف المجمع عن الخدمة باتت مسألة وقت، مناشدًا العالم التدخل للحفاظ عليه.
من جهته، شدد مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، على أن مجمع ناصر غير قادر على استيعاب تدفق عشرات المصابين، داعيًا المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لمعالجة الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وفي هذا السياق، أطلق بنك الدم في مجمع ناصر الطبي نداءً عاجلًا للتبرع بالدم، في ظل النقص الحاد بوحدات الدم نتيجة تصاعد عدد الإصابات الناجمة عن المجازر المستمرة في رفح وخان يونس.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.
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