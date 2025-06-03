بلدية غزة تطلق نداء استغاثة والمستشفيات على شفا الانهيار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أطلقت بلدية مدينة غزة نداءً عاجلًا لتوفير الآليات والوقود اللازمَين لتسيير الخدمات الأساسية، محذرةً من شلل شبه كامل يهدد بتوقف هذه الخدمات في المدينة.

وأوضحت البلدية أن قوات الاحتلال دمرت 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من معداتها، مؤكدةً أن الوقود والزيوت غير متوفرين بشكل دائم لتشغيل مرافقها الحيوية.

وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل السريع لتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، والمساعدة في الحد من الكارثة الخطيرة التي تواجهها المدينة.

في المقابل، دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر، متهمةً قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة خنق النظام الصحي عبر إخلاء المناطق التي تضم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإخلاء الأخيرة في محافظة خان يونس تهدد بشكل مباشر بإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، ما يُعرّض حياة عشرات المرضى والجرحى للخطر.

وأكد مدير مجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت، أن توقف المجمع عن العمل سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على جميع المرضى. وأوضح أن مسألة توقف المجمع عن الخدمة باتت مسألة وقت، مناشدًا العالم التدخل للحفاظ عليه.

من جهته، شدد مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، على أن مجمع ناصر غير قادر على استيعاب تدفق عشرات المصابين، داعيًا المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لمعالجة الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وفي هذا السياق، أطلق بنك الدم في مجمع ناصر الطبي نداءً عاجلًا للتبرع بالدم، في ظل النقص الحاد بوحدات الدم نتيجة تصاعد عدد الإصابات الناجمة عن المجازر المستمرة في رفح وخان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.