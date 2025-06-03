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مستعمرون يحطمون أشجار زيتون في كفر مالك

مستعمرون يحطمون أشجار زيتون في كفر مالك

2025-06-03 03:12:52
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- حطم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عددا من أشجار الزيتون في قرية كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين قاموا بتكسير أغصان أكثر من 30 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن بشير معدي، وتقع في منطقة "السوار" شرق القرية.

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