محافظ بيت لحم يكرم عددا من رجال الاعمال تقديرا لجهودهم في دعم المجتمع مؤسسات المحلي في ظل هذه الظروف الصعية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اكد محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا على الدور المهم والمحوري الذي يمكن لرجال الأعمال الفلسطينيين في المحافظة في تعزيز وتطوير الاقتصاد المحلي للمحافظة سواء من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية تقوم على مبدا خلق فرص عمل للمواطنين او من خلال تقديم دعم مادي للاحتياجات في مؤسسات المجتمع المحلي.

و ثمن المحافظ ابو عليا دور مجموعة من رجال و القطاع الخاص في المحافظة على دعمهم واسنادهم في دعم مشاريع خدماتية بالمحافظة مثل نظارة سجن بيت لحم التي كانت بحالة وظروف صعبة مشيرا الى الواقع الاقتصادي الصعب في المحافظة و الذي تفاقم بشكل كبير عقب العدوان الاسرائيلي حيث ادى الحصار والاغلاق لتضاعف البطالة وتدهور الاقتصاد مما ضاعف معاناة ابناء شعبنا

و تحدث المحافظ عن اهمية هذه الجهود لاسناد المجتمع مقدما شكره لرجال الاعمال على دعم نظارة السجن في بيت لحم والتي جرى توسيعتها بمساحة خمسين متر مربع.

وقال المحافظ نقدم لكم الشكر على دعمكم لتجهيز النظارة وتزويدها بالاسرة للنزلاء لانه لا يمكن ان يعاقب اي انسان اخطا او ارتكب جناية او جنحة مرتين مشددا على اهمية تحسين واقع السجناء وبيئتهم ليتم اعادة تاهيليهم ليكونوا جزء فعال بالمجتمع موضحا ان الحيز اي السجن يجب ان يكون لائقا انسانيا.

واشار المحافظ الى اهمية الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية لتطوير الاقتصاد مشيرا الى تجربة بنك الفقراء في بنغلادش التي قامت على اساس دعم مشاريع للمجتمع وللفقراء بدل توفير المساعدات من خلال فكرة خلق فرص عمل عبر قروض ميسرة تساعد المواطنين على تعزيز قدراتهم بالعيش وعدم الاعتماد المساعدات فقط.

من ناحيته تحدث عضو المجلس البلدي داوود الصلاحات عن اهمية تعاون ما بين المؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية او محلية مثل البلديات ورجال الاعمال والقطاع الخاص مشيرا الى ان التعاون الايجابي يساهم بتعزيز وتقوية المجتمع وتماسكه.

اما رجل الاعمال رجوان بدير الذي تحدث ممثلا عن رجال الاعمال فقد تحدث عن جهود الشركة التي اسسها مع مجموعة من رجال الاعمال من اجل تنفيذ مشاريع حيوية في مجال العقارات والاعمال موضحا ان الاستثمار في هذه الظروف يمثل رسالة دعم من رجال الاعمال لمدينتهم ومحافظتهم التي تربوا ونشأوا فيها سواء كان ذلك في المخيمات او القرى والمدن حيث وصلنا جميعا اليوم لقناعة باهمية العمل الجماعي من أجل تطوير المدينة من خلال شراكة محترمة .

واشار الى اطلاق مجموعة من رجال الاعمال ببيت لحم مشاريع عقارية في الثلاث مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ضمن خطة خمسية من هذا العام حتى عام ٢٠٣٠ موضحا سعي هذه الشركة الى تامين الف وظيفة من خلال المشاريع التي يجري العمل عليها مما سيساهم بتخفيف البطالة من جهة وسيساهم بتشجيع رجال الاعمال الاخرين لاطلاق مشاريع في بيت لحم.

وشدد على اهمية الاستفادة من تجارب المحافظات الاخرى مثل محافطة رام الله التي نجحت بتعاون وشراكة بين ثلاث جهات هي المحافظ والبلدية والغرف التجارية التي تساعد القطاع الخاص والبلديات التي تسهل

مشددا على جاهزية رجال الاعمال في بيت لحم لتعزيز العمل والارتقاء وتطوير بيت لحم.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ ابو عليا درعا تقديريا لرجال الاعمال تقديرا لهم على دعمهم لتطوير نظارة سجن بيت لحم معربا عن امله بمزيد من التعاون مع القطاع الخاص لخدمة بيت لحم