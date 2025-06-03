المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة ولم نكن نصرّح بذلك

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أكد المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن، ماثيو ميلر، أنه "لا يوجد أدنى شك" بأن الاحتلال ارتكب جرائم حرب خلال عدوانه على قطاع غزة.

جاءت تصريحات ميلر خلال مقابلة مع بودكاست شبكة "سكاي نيوز"، كشف خلالها أيضًا عن خلافات داخلية في أروقة الإدارة الأمريكية، وأقرّ بتأخير متعمّد في إرسال شحنات أسلحة إلى جيش الاحتلال، كما أعرب عن عدم رغبته في إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لو لم يكن جزءًا من إدارته.

طوال فترة توليه منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية منذ عام 2023 وحتى نهاية ولاية بايدن، مثّل ميلر الصوت الرسمي للإدارة في الملفات الحساسة، من أوكرانيا والصين وصولًا إلى غزة، حيث دافع بشدة عن مواقف واشنطن ونفى مرارًا اتهامات بارتكاب جرائم حرب. غير أنه، وبعد خروجه من المنصب، انضم إلى الأصوات الناقدة لسلوك الاحتلال الإسرائيلي.

قال ميلر: "لا شك عندي بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب". وأوضح أن منصبه الرسمي كان يفرض عليه التعبير عن الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية، وليس عن قناعاته الشخصية. وقال: "عندما تكون على المنصة، فأنت لا تعبر عن رأيك، بل تنقل موقف الحكومة الأمريكية، التي لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا يعتبر أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".

وتابع: "رغم أن إسرائيل فتحت بعض التحقيقات في هذه الجرائم، إلا أننا لم نشهد بعد أي محاسبة فعلية. لقد مضى أشهر على هذه التحقيقات، ولم يُقدّم أي جندي إسرائيلي للمحاكمة. في كل النزاعات الكبرى، بما فيها تلك التي تخوضها دول ديمقراطية، دائمًا ما نجد جنودًا ارتكبوا جرائم حرب. المعيار الحقيقي هو كيف تتعامل الدولة مع هذه الجرائم، وإسرائيل حتى الآن لم تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب. هذه هي النقطة الجوهرية من وجهة نظري".

في سياق حديثه، أشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية شهدت نقاشات داخلية محتدمة خلال الحرب على غزة، حول استمرار الدعم العسكري لإسرائيل. وأكد أن بعض الخلافات كانت جوهرية، بما في ذلك داخل وزارة الخارجية نفسها. وردًا على سؤال حول موقف وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، قال: "سأدع له حرية التعبير عن موقفه... لكن من الطبيعي أن لا ينتصر كل مسؤول في معاركه السياسية، فأحيانًا يُؤخذ برأيك وأحيانًا لا".

وفي ختام المقابلة، عبّر ميلر عن ندمه لعدم ممارسة ضغوط أكبر على حكومة الاحتلال لدفعها نحو وقف إطلاق النار، خصوصًا في الفترة بين نهاية أيار ومنتصف كانون الثاني، والتي شهدت قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين. وقال: "أتساءل أنا وغيري في الإدارة إن كنا نستطيع فعل المزيد في تلك المرحلة، وأعتقد أن الجواب هو: نعم".

كما تطرق إلى قرار الرئيس السابق جو بايدن الترشح لولاية ثانية، معربًا عن تحفظه إزاء القرار الذي ظل بايدن متمسكًا به حتى مناظرته التلفزيونية الكارثية مع دونالد ترامب، والتي أجبرته على الانسحاب من السباق الانتخابي قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الاقتراع.

وأوضح أن الجميع في البيت الأبيض كانوا على دراية بعدم أهلية بايدن لخوض الانتخابات مجددًا، لكن أحدًا لم يجرؤ على مواجهته. وقال: "لا أعتقد أن أحدًا من الطاقم القيادي، حتى مستشاريه المقرّبين، كان بمقدوره أن يقول له في ربيع 2023 أو بعده: سيدي الرئيس، أنت غير قادر على أداء هذه الوظيفة، ولن تفوز بولاية جديدة. كان سيرفض ذلك تمامًا".