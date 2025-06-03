الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن عند حاجز برطعة شمال جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم الثلاثاء، على مواطن من بلدة برطعة، شمال جنين.

وأفادت بلدية برطعة بأن جنود الاحتلال أوقفوا المواطن منصور محمد قبها (43 عاما)، خلال مروره عبر حاجز برطعة العسكري، واحتجزوا مركبته وفتشوها قبل أن يعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعاقت اليوم مرور جثمان المواطن عمر محمد قبها من برطعة، الذي توفي في مستشفى جنين الحكومي وجرى نقله إلى برطعة ليدفن فيها، حيث قام جنود الاحتلال باحتجاز المركبة لمدة 3 ساعات.

وأكدت البلدية أن الاحتلال يحول حاجز برطعة لنقطة تنكيل بالمواطنين وتأخير حركتهم، ضمن سياسة التضييق عليهم.