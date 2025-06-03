الشرطة تقبض على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات بالخليل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشرطة تقبض على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات بالخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- قبضت الشرطة، على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات وذلك خلال عملية نوعية نفذت في مدينة الخليل.
وقالت الشرطة أنه ومن خلال كمين محكم نفذته شرطة مكافحة المخدرات تم ضبط أربع بلاطات من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزتهما، وقد جرى التحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت الشرطة أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ترويج وتعاطي المواد المخدرة ، مشيرة إلى أن المشتبه بهما كانا تحت المراقبة منذ فترة نتيجة نشاطهما المشبوه في ترويج الحشيش في عدد من أحياء المدينة
وقالت الشرطة أنه ومن خلال كمين محكم نفذته شرطة مكافحة المخدرات تم ضبط أربع بلاطات من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزتهما، وقد جرى التحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت الشرطة أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ترويج وتعاطي المواد المخدرة ، مشيرة إلى أن المشتبه بهما كانا تحت المراقبة منذ فترة نتيجة نشاطهما المشبوه في ترويج الحشيش في عدد من أحياء المدينة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الإمارات
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
الصفدي يستقبل وفدا من وزارة الخارجية السورية
وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات