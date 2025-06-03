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الشرطة تقبض على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات بالخليل

الشرطة تقبض على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات بالخليل

2025-06-03 03:12:44
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- قبضت الشرطة، على شخصين من أصحاب السوابق في ترويج المخدرات وذلك خلال عملية نوعية نفذت في مدينة الخليل.
وقالت الشرطة أنه ومن خلال كمين محكم نفذته شرطة مكافحة المخدرات تم ضبط أربع بلاطات من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزتهما، وقد جرى التحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت الشرطة أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ترويج وتعاطي المواد المخدرة ، مشيرة إلى أن المشتبه بهما كانا تحت المراقبة منذ فترة نتيجة نشاطهما المشبوه في ترويج الحشيش في عدد من أحياء المدينة

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