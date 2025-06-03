أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة بغزة

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أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة بغزة
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- حذر المدير الطبي لأطباء بلا حدود من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة مشيراً إلى تعقيد الوضع الطبي هناك و نقص في الكوادر والمعدات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.
وأكد المدير في تصريحات له، الثلاثاء، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة سيشكل كارثة كبيرة بالنسبة لسكان جنوب غزة.
وأضاف أن المنظمة تدعو لتحييد المنظومة الصحية في قطاع غزة عن أي عمليات عسكرية، مطالباً بتقديم الخدمات الصحية للسكان في القطاع بلا قيد أو شرط.
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