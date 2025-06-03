أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- حذر المدير الطبي لأطباء بلا حدود من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة مشيراً إلى تعقيد الوضع الطبي هناك و نقص في الكوادر والمعدات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.

وأكد المدير في تصريحات له، الثلاثاء، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة سيشكل كارثة كبيرة بالنسبة لسكان جنوب غزة.

وأضاف أن المنظمة تدعو لتحييد المنظومة الصحية في قطاع غزة عن أي عمليات عسكرية، مطالباً بتقديم الخدمات الصحية للسكان في القطاع بلا قيد أو شرط.