  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة بغزة

أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة بغزة

2025-06-03 03:12:44
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- حذر المدير الطبي لأطباء بلا حدود من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة مشيراً إلى تعقيد الوضع الطبي هناك و نقص في الكوادر والمعدات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.

وأكد المدير في تصريحات له، الثلاثاء، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة سيشكل كارثة كبيرة بالنسبة لسكان جنوب غزة.

وأضاف أن المنظمة تدعو لتحييد المنظومة الصحية في قطاع غزة عن أي عمليات عسكرية، مطالباً بتقديم الخدمات الصحية للسكان في القطاع بلا قيد أو شرط.

MENAFN03062025000205011050ID1109632603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث