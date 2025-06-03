الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية بريف درعا جنوب سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية بريف درعا جنوب سوريا
القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة زراعية قرب الحدود السورية-الفلسطينية، ما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا، مستهدفاً مواقع عسكرية ومدنية، إضافة إلى احتلاله مساحات واسعة من الجنوب السوري وإقامة نقاط عسكرية فيها في إطار ما يسميه "منطقة آمنة".
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