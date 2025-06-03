الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية بريف درعا جنوب سوريا

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق -PNN- أفادت مصادر محلية من الجنوب السوري، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، اليوم الثلاثاء، بالقذائف المدفعية أراضي زراعية واقعة بين قريتي كويا ومعرية في ريف درعا الغربي، قرب الحدود مع الجولان المحتل.

القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة زراعية قرب الحدود السورية-الفلسطينية، ما أدى إلى أضرار مادية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا، مستهدفاً مواقع عسكرية ومدنية، إضافة إلى احتلاله مساحات واسعة من الجنوب السوري وإقامة نقاط عسكرية فيها في إطار ما يسميه "منطقة آمنة".