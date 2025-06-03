مستعمرون يقتحمون تجمع شلال العوجا شمال أريحا

مستعمرون يقتحمون تجمع شلال العوجا شمال أريحا
وأشار المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إلى تكرار الاقتحامات والتضييقات من الاحتلال ومستعمريه، التي يتعرض لها سكان التجمعات البدوية في مناطق الأغوار.
وأضاف مليحات أن هذه الاقتحامات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين، وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية التجمعات البدوية من انتهاكات المستعمرين وجيش الاحتلال.
يُذكر أن تجمع شلال العوجا يعد من المناطق المستهدفة بشكل متكرر من سلطات الاحتلال والمستعمرين، نظرا لموقعه في قلب الأغوار الفلسطينية.
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