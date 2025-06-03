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مستعمرون يقتحمون تجمع شلال العوجا شمال أريحا

مستعمرون يقتحمون تجمع شلال العوجا شمال أريحا

2025-06-03 03:12:42
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا -PNN- اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، وتجولوا بين مساكن المواطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إلى تكرار الاقتحامات والتضييقات من الاحتلال ومستعمريه، التي يتعرض لها سكان التجمعات البدوية في مناطق الأغوار.

وأضاف مليحات أن هذه الاقتحامات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين، وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية التجمعات البدوية من انتهاكات المستعمرين وجيش الاحتلال.

يُذكر أن تجمع شلال العوجا يعد من المناطق المستهدفة بشكل متكرر من سلطات الاحتلال والمستعمرين، نظرا لموقعه في قلب الأغوار الفلسطينية.

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