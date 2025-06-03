النائب العام يبحث مع نظيره الإسباني سبل تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة

النائب العام يبحث مع نظيره الإسباني سبل تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة
كما جرى خلال الاجتماع الرسمي بين الخطيب ونظيره الاسباني، الذي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد، بحث آليات التعاون في مجالات مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاعتداء على الأطفال، وتم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات منع غسل الأموال وحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.
وأكد الخطيب أن تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة الإسبانية يأتي في إطار سعي النيابة العامة الفلسطينية لتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الجريمة وتعزيز حماية الفئات المهمشة. وقال: نؤمن بأن العدالة الجنائية الفاعلة لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة وتبادل المعرفة، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من تحديات وظروف استثنائية.
وشارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، والسكرتير الأول في السفارة صمود أبو عياش، فيما مثل النيابة العامة الإسبانية عدد من كبار مسؤوليها، أبرزهم المدعي العام للتعاون الجنائي الدولي، فرانسيسكو خيمينيث-فيّاريخو، والمدعي المعاون في نفس الوحدة، وخوسيه ميغيل كومباني، بالإضافة إلى المدعية العامة في الأمانة الفنية، بياتريث لوبيز بسكيرا، والمدعية العامة في وحدة دعم النائب العام، ماريا لويسا غارسيا إغليسياس.
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