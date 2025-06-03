النائب العام يبحث مع نظيره الإسباني سبل تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد -PNN- بحث النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، مع النائب العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيث، سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين منذ عام 2018.

كما جرى خلال الاجتماع الرسمي بين الخطيب ونظيره الاسباني، الذي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد، بحث آليات التعاون في مجالات مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاعتداء على الأطفال، وتم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات منع غسل الأموال وحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.

وأكد الخطيب أن تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة الإسبانية يأتي في إطار سعي النيابة العامة الفلسطينية لتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الجريمة وتعزيز حماية الفئات المهمشة. وقال: نؤمن بأن العدالة الجنائية الفاعلة لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة وتبادل المعرفة، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من تحديات وظروف استثنائية.

وشارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، والسكرتير الأول في السفارة صمود أبو عياش، فيما مثل النيابة العامة الإسبانية عدد من كبار مسؤوليها، أبرزهم المدعي العام للتعاون الجنائي الدولي، فرانسيسكو خيمينيث-فيّاريخو، والمدعي المعاون في نفس الوحدة، وخوسيه ميغيل كومباني، بالإضافة إلى المدعية العامة في الأمانة الفنية، بياتريث لوبيز بسكيرا، والمدعية العامة في وحدة دعم النائب العام، ماريا لويسا غارسيا إغليسياس.