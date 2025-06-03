  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة إذنا غرب الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة إذنا غرب الخليل

2025-06-03 03:12:41
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة إذنا، غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين فادي نوفل سليمية، وعزت عواودة، بعد تفتيش منزليهما.

MENAFN03062025000205011050ID1109632597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث