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والد لاعب يعتدي على الحكم بعنف - فيديو

والد لاعب يعتدي على الحكم بعنف - فيديو

2025-06-03 03:09:15

خبرني - تعرض حكم مباراة فريقي فيلميرغن وشوفتلاند لكرة القدم على مستوى الناشئين، لاعتداء عنيف من قبل والد أحد لاعبي الفريق الأول بعد خسارته (2-4) بعد نهاية مثيرة في الوقت بدل الضائع.

ونشرت صحيفة "Aargauer Zeitung" السويسرية تقريرا مع مقطع فيديو عن هذه الواقعة المثيرة وقالت إن والد لاعب في فريق فيلميرغن للناشئين فقد أعصابه وتوجه إلى الحكم قائلا: "هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟" قبل توجيه لكمة عنيفة.

وأدان نادي فيلميرغن هذه الواقعة وقال إنه يرفض أي شكل من أشكال العنف داخل الملعب وخارجه بعد واقعة الاعتداء على الحكم في 31 مايو الماضي.

ووصف أحد مدربي الفريق الخاسر سلوك والد اللاعب بأنه "غير مقبول"، بينما قالت الصحيفة إن النادي يفكر في إبعاد الرجل عن متابعة مباريات ابنه في الفترة المقبلة.

وقال رئيس مقاطعة أرجاو لكرة القدم لويجي بونتي: "لقد تعرضت لصدمة حقيقية من إصابة شخص بالذعر بهذه الطريقة أثناء مثل هذه المباراة".

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