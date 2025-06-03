بعد ركلة جزاء ألفاريز .. يويفا يعدل القانون

خبرني - خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء تعديل على قانون ركلات الجزاء، بعد ركلة الترجيح التي أثارت الكثير من الجدل خلال مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتم إلغاء هدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد من ركلة ترجيح في مرمى ريال مدريد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين بسبب لمسه الكرة مرتين أثناء تنفيذ الركلة.

وكان لتلك الركلة التي أثارت الجدل الدور الكبير في إقصاء أتلتيكو مدريد لصالح الفريق الملكي، ما دفع "الروخي بلانكوس" يتقدم بشكوى لليويفا ضد قرار إلغاء الركلة.

وقال اليويفا في ذلك الحين إنه سيناقش الأمر مع نظيره الدولي "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" والذي يسن قوانين اللعبة.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في حال لمس منفذ ركلة جزاء الكرة بالخطأ بكلتا قدميه، ونجحت الركلة، فيجب إعادتها، وهو تغيير عن القاعدة السابقة التي كانت تحتسب كركلة جزاء ضائعة.

وتوهم ألفاريز في البداية أن الهدف قد تم احتسابه خاصة بعدما أظهرت لوحة النتائج في الملعب التعادل هذا ولكن الحكم أعاد مراجعة اللعبة ليلغي الهدف بعد اعتراض من لاعبي ريال مدريد.

ومن جانبه قرر الحكم البولندي شيمون مارسينياك عدم صحة الهدف مما كان له الدور الكبير وقتها في تأهل ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في حالات ركلات الترجيح فإن الركلة إن سجلت ستعاد وإن لم تسجل فلن يحدث أي تغيير وسيتم التعامل معها على إنها ركلة ضائعة.

وفي حال أن حدث ذلك أثناء المباراة، وليس في ركلات الترجيح وأهدرت الكرة فسيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة بدلاً من ركلة مرمى.