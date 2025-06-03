لاعب برشلونة يكشف: ميسي (يشتم نفسه) في الغرفة
خبرني - كشف مارك بارترا مدافع ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق عن جانب غريب من شخصية الأسطورة ليونيل ميسي الذي يلعب مع إنتر ميامي الأميركي راهناً قائلاً بأنه "يشتم" نفسه في غرفة الملابس.
وظهر بارترا خريج "لا ماسيا" وزميل ميسي قبل أكثر من عقد عبر برنامج "فيخاندو كون شيستر" الإسباني وقال عن موقف غريب لليونيل ميسي أثناء إحدى مباريات برشلونة: أضاع ليونيل ركلة جزاء في الشوط الأول، وفجأة وجدته يشتم نفسه لوحده في غرفة الملابس بين الشوطين وكان الغضب يتملكه حتى أنه خلع قميصه وواصل كيل الشتائم.
وأتبع: فجأة نسي ليونيل ميسي كل ذلك، وفي الشوط الثاني هيّمن لوحده على الملعب، حرفياً كان فوق الجميع، وهذا ما جعله الأفضل، لقد تجاوز لحظات ضعفه بسرعة وعاد إلى حالته الذهنية الطبيعية.
وخاض مارك بارترا 74 مباراة مع برشلونة إلى جانب ليونيل ميسي بدأت في فبراير 2010 عندما خسر فريقهما أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما لعب مباراته الأخيرة إلى جانب الأسطورة في أبريل 2016 أمام سبورتينغ خيخون.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الإمارات
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
الصفدي يستقبل وفدا من وزارة الخارجية السورية
وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات