لاعب برشلونة يكشف: ميسي (يشتم نفسه) في الغرفة

خبرني - كشف مارك بارترا مدافع ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق عن جانب غريب من شخصية الأسطورة ليونيل ميسي الذي يلعب مع إنتر ميامي الأميركي راهناً قائلاً بأنه "يشتم" نفسه في غرفة الملابس.

وظهر بارترا خريج "لا ماسيا" وزميل ميسي قبل أكثر من عقد عبر برنامج "فيخاندو كون شيستر" الإسباني وقال عن موقف غريب لليونيل ميسي أثناء إحدى مباريات برشلونة: أضاع ليونيل ركلة جزاء في الشوط الأول، وفجأة وجدته يشتم نفسه لوحده في غرفة الملابس بين الشوطين وكان الغضب يتملكه حتى أنه خلع قميصه وواصل كيل الشتائم.

وأتبع: فجأة نسي ليونيل ميسي كل ذلك، وفي الشوط الثاني هيّمن لوحده على الملعب، حرفياً كان فوق الجميع، وهذا ما جعله الأفضل، لقد تجاوز لحظات ضعفه بسرعة وعاد إلى حالته الذهنية الطبيعية.



وخاض مارك بارترا 74 مباراة مع برشلونة إلى جانب ليونيل ميسي بدأت في فبراير 2010 عندما خسر فريقهما أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما لعب مباراته الأخيرة إلى جانب الأسطورة في أبريل 2016 أمام سبورتينغ خيخون.