ما تاريخ ريال مدريد ضد العرب في مونديال الأندية؟

خبرني - يمتلك ريال مدريد تاريخاً خاصاً ضد الفرق العربية في كؤوس العالم للأندية حيث واجههم عديد المرات منذ البطولة الأولى وحتى النسخ الأخيرة.

وللمفارقة فإن أول مباراة لريال مدريد في كأس العالم للأندية في نسخته الأولى جاءت ضد فريق عربي سعودي من الرياض ومواجهته الأولى في مونديال الأندية بنسخته المحدثة بمشاركة 32 ستكون ضد فريق من نفس المدينة.

بالإضافة إلى أن آخر لقاء للريال في كأس العالم للأندية بالنظام القديم جاء ضد فريق من العاصمة السعودية الرياض أيضاً.

بدأ ريال مدريد مشاركاته في كؤوس العالم للأندية في نسخة 2000 ضد النصر السعودي في مرحلة المجموعات وفاز 3-1 بأهداف الفرنسي نيكولا أنيلكا وراؤول غونزاليس والبرازيلي سافيو بركلة جزاء، بينما أحرز للعالمي فهد البيشي بركلة جزاء.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات فاز الريال 3-2 على الرجاء المغربي بهدف قاتل للكاميروني جيرمي قبل دقيقتين من نهاية اللقاء.

وتقدم الرجاء مرتين عبر يوسف الشامي ومصطفى مستودعي لكن الميرينغي تعادل بعدها من خلال فيرناندو هييرو وفيرناندو مورينتس.

وخرج النصر والرجاء من الدور الأول باحتلال المركزين الثالث والرابع على الترتيب بينما فشل الريال في التأهل للنهائي ولعب على المركز الثالث.

مواجهات العصر الحديث

وجاءت ثالث مواجهة عربية للريال في المونديال ضد الجزيرة الإماراتي في نصف نهائي نسخة 2017 وفاز 2-1 عبر كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل بينما سجل البرازيلي رومارينيو هدف التقدم للفريق الإماراتي.

أما أول نهائي ضد فريق عربي فجاء ضد العين الإماراتي في 2018 وحسمه الميرينغي 4-1 بأهداف الكرواتي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرخيو راموس وهدف عكسي ليحيى الشريف لاعب العين في مرماه بينما سجل الياباني توكاسا شيتواني هدف أصحاب الأرض اليتيم.

والتقى الريال في نصف نهائي نسخة 2022 مع الأهلي المصري حيث كرر الانتصار 4-1 بتوقيع البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي وسيرخيو أريباس، بينما بصم التونسي علي معلول على هدف الأحمر اليتيم بركلة جزاء.

وبعدها بـ3 أيام واجه الريال فريق الهلال في آخر لقاء له بالبطولة بالنظام السابق وفاز 5-3 بثنائيتين من فينيسيوس وفالفيردي وهدف للفرنسي كريم بنزيما بينما سجل للزعيم المالي موسى ماريغا والأرجنتيني لوسيانو فيتو "هدفان".

وسيلتقي ريال مدريد مع الهلال مجدداً في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية، بالنظام الموسع، يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم معهما ريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي