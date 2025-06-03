حكيمي يثير الجدل بعلاقة غرامية مع زوجة زميله
خبرني - أثار أشرف حكيمي جدلا واسعا في وسائل الإعلام، بعدما كشفت تقارير إعلامية أنه دخل في علاقة غرامية مع واندا نارا، طليقة زميله السابق ماورو إيكاردي.
وبحسب التقارير الصحافية، تواجدت واندا نارا، واحدة من أشهر زوجات لاعبي كرة القدم، في نهائي دوري أبطال أوروبا بميونخ بدعوة من الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.
وتعد عارضة الأزياء الأرجنتينية، البالغة من العمر 38 عاما، محط أنظار وسائل الإعلام لأكثر من عقد من زمان منذ أن بدأت علاقتها بمواطنها ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق، لكن علاقتهما المثيرة للجدل انتهت بطلاق مرير.
ويبدو أن واندا قد وجدت الحب مجددا في عالم كرة القدم، بعدما تزوجت من مواطنها الأرجنتيني ماكسي لوبيز زميل إيكاردي السابق، قبل أن تتطلق وتتزوج من الأخير، ثم اتجهت الآن إلى الظهير الأيمن حكيمي.
وزعم الصحافي الأرجنتيني ياني لاتوري أن واندا دخلت في علاقة مع زميل إيكاردي السابق، وهو أشرف حكيمي صاحب الـ "26 عاما"، الذي زامل المهاجم في باريس سان جيرمان.
وتصاعدت التكهنات حول علاقتهما بعد نشرت واندا مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، بعد فوز نادي العاصمة الفرنسية بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه في النهائي على إنتر بخماسية نظيفة، وكتبت طليقة إيكاردي "لقد أخبرتك"، واعتبرتها وسائل الإعلام إنها رسالة إلى حكيمي.
وأضاف الصحافي الأرجنتيني: أخبروني أن واندا في علاقة غرامية مع لاعب باريس سان جيرمان، وتواجدت في حفل النادي الفرنسي بعد المباراة.
فيما كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن واندا وحكيمي ذاهبان إلى إيبيزا لقضاء العطلة الصيفية قبل خوض نهائيات كأس العالم للأندية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الإمارات
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
الصفدي يستقبل وفدا من وزارة الخارجية السورية
وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات