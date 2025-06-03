السودان..مجزرة ضد قافلة مساعدات شمال دارفور
خبرني - ارتكبت قوات عبد الفتاح البرهان مجرزة جديدة، استهدفت هذه المرة قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تُوصل مساعدات غذائية إلى مدينة الفاشر السودانية بشمال دارفور، يوم الاثنين.
وبحسب بيان للمتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إيفا هندز، فقد نتج عن القصف العشوائي "سقوط عدد من الضحايا".
ويأتي الحادث ضمن سلسلة استهدافات تعرّضت لها المساعدات الإنسانية بشكل متكرر لتبادل إطلاق النار في الحرب، فيما اتهمت قوات الدعم السريع قوات بورتسودان بالمسؤولية عن القصف، وهو اتهام أيّده نشطاء محليون.
وفي بيان، دانت قوات الدعم السريع في بيان "الهجوم الوحشي الذي شنه الجيش السوداني مساء أمس الاثنين بطائرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين.
وتقع مدينة الكومة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع على بعد نحو 80 كيلومتراً من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات البرهان.
وشهدت مدينة الكومة فظاعة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما أدت غارة جوية شنّتها قوات البرهان على سوق مدني إلى مقتل 89 شخصاً على الأقل.
وكانت قوات بورتسودان كثفت من استهدافاتها للعمل التطوعي والإغاثي، في البلاد التي تقترب من حافة المجاعة، وفرضت إجراءات بهدف تعقيد جهود الإغاثة، كما شنت حملات اعتقالات على النشطاء.
وتواجه قوات بورتسودان والميليشيات الإخوانية المتحالفة معها، اتهامات متطابقة بين موظفين أمميين وناشطين، بأنها تقف وراء السبب الرئيس في معاناة السودانيين من الجوع الشديد، مع وصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.
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