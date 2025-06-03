بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 حزيران (بترا) - أعلنت بلدية الوسطية غربي إربد، عرض مباراة الأردن وعمان والتي ستقام يوم بعد غد الخميس، في مقر البلدية، استجابة لمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الهادفة إلى تعزيز الروح الرياضية والاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، في بيان، إن الشاشة العملاقة ستكون موجودة في قاعة القمرين داخل مقر بلدية الوسطية.

وأضاف أن البلدية ستعمل على توفير أجواء مريحة لمن سيحضر المباراة في مقر البلدية، والهدف من تلك الفعالية هو دعم منتخبنا الوطني.

ويلاقي منتخبنا الوطني شقيقه العماني يوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخبنا الوطني الأردني وصافة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الكوري متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى المونديال مباشرة، في ينتقل صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

--(بترا)

ح ظ/أز/ هـ ح

03/06/2025 21:12:36