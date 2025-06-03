بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان

بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
إربد 3 حزيران (بترا) - أعلنت بلدية الوسطية غربي إربد، عرض مباراة الأردن وعمان والتي ستقام يوم بعد غد الخميس، في مقر البلدية، استجابة لمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الهادفة إلى تعزيز الروح الرياضية والاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، في بيان، إن الشاشة العملاقة ستكون موجودة في قاعة القمرين داخل مقر بلدية الوسطية.
وأضاف أن البلدية ستعمل على توفير أجواء مريحة لمن سيحضر المباراة في مقر البلدية، والهدف من تلك الفعالية هو دعم منتخبنا الوطني.
ويلاقي منتخبنا الوطني شقيقه العماني يوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويحتل منتخبنا الوطني الأردني وصافة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الكوري متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى المونديال مباشرة، في ينتقل صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
--(بترا)
ح ظ/أز/ هـ ح
03/06/2025 21:12:36
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