وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد

وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد
إربد 3 حزيران (بترا)- علا عبيدات- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية للموسم الخامس، في موقع بانوراما معركة اليرموك ببلدة سحم الكفارات بلواء بني كنانة بإربد.
وقال الرواشدة إننا "ونحن نتفيأ ظلال عيد الاستقلال والأعياد الوطنية التي تشكل بالنسبة لنا مدونة إنجاز وبرنامج عمل، نبني على ما شيد الأوائل، ونعبر للمئوية الثانية باعتزاز وثقة نستمدها من حكمة قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني، وطموح سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، للمزيد من الإنجاز وحماية مكتسبات الوطن".
وأعرب الرواشدة عن سعادته بمشاركة أبناء لواء بني كنانة افتتاح الموسم الخامس من أمسياته الثقافية المتواصلة التي ينظمها ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وملتقى جدارا (أم قيس)، بتشاركية مع عدد من الهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في لواء بني كنانة، والذي يمتاز بتاريخه وطبيعته وموقعه، الذي يمكن أن يكون حافزا لإثراء السردية الوطنية بعناصرها التاريخية والطبيعية الاجتماعية والثقافية، ومصدر إلهام للروائيين والفنانين التشكيلين وصناع السينما، وكتاب أدب الأطفال لاستلهام جماليات المكان وتاريخه العريق.
واشتملت فعاليات الأمسية على عرض فيلم قصير عن موقع معركة اليرموك، وافتتاح معرضا للصور بعنوان: "لواء بني كنانة التاريخ والحاضر"، وفقرة ثقافية إبداعية قدمها شباب بني كنانة.
كما اشتملت الفعاليات أيضا على قصيدة شعرية عن إربد باللغة العربية الفصحى ألقاها الشاعر حسن ناجي، وقصيدة شعرية للشاعر محمد علي العودات وفقرة شعرية للدكتور إبراهيم الطيار، إضافة إلى كلمة ترحيبية ألقاها باسم الهيئات الثقافية المشاركة وتحدث فيها عن الحراك الثقافي في لواء بني كنانة، وفقرة فنية عن العلم الأردني قدمتها طالبات مدرسة سحم الأساسية للبنات، وعرض فيديو قصير عن لواء بني كنانة، والمواسم السابقة لأمسيات بني كنانة الثقافية.
وفي نهاية الأمسية كرم الرواشدة جميع المشاركين بفعاليات الأمسية بدروع تقديرية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ه ح
03/06/2025 21:54:44
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الإمارات
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
الصفدي يستقبل وفدا من وزارة الخارجية السورية
وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات