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وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد

وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد

2025-06-03 03:08:40
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 حزيران (بترا)- علا عبيدات- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية للموسم الخامس، في موقع بانوراما معركة اليرموك ببلدة سحم الكفارات بلواء بني كنانة بإربد.
وقال الرواشدة إننا "ونحن نتفيأ ظلال عيد الاستقلال والأعياد الوطنية التي تشكل بالنسبة لنا مدونة إنجاز وبرنامج عمل، نبني على ما شيد الأوائل، ونعبر للمئوية الثانية باعتزاز وثقة نستمدها من حكمة قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني، وطموح سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، للمزيد من الإنجاز وحماية مكتسبات الوطن".
وأعرب الرواشدة عن سعادته بمشاركة أبناء لواء بني كنانة افتتاح الموسم الخامس من أمسياته الثقافية المتواصلة التي ينظمها ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وملتقى جدارا (أم قيس)، بتشاركية مع عدد من الهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في لواء بني كنانة، والذي يمتاز بتاريخه وطبيعته وموقعه، الذي يمكن أن يكون حافزا لإثراء السردية الوطنية بعناصرها التاريخية والطبيعية الاجتماعية والثقافية، ومصدر إلهام للروائيين والفنانين التشكيلين وصناع السينما، وكتاب أدب الأطفال لاستلهام جماليات المكان وتاريخه العريق.
واشتملت فعاليات الأمسية على عرض فيلم قصير عن موقع معركة اليرموك، وافتتاح معرضا للصور بعنوان: "لواء بني كنانة التاريخ والحاضر"، وفقرة ثقافية إبداعية قدمها شباب بني كنانة.
كما اشتملت الفعاليات أيضا على قصيدة شعرية عن إربد باللغة العربية الفصحى ألقاها الشاعر حسن ناجي، وقصيدة شعرية للشاعر محمد علي العودات وفقرة شعرية للدكتور إبراهيم الطيار، إضافة إلى كلمة ترحيبية ألقاها باسم الهيئات الثقافية المشاركة وتحدث فيها عن الحراك الثقافي في لواء بني كنانة، وفقرة فنية عن العلم الأردني قدمتها طالبات مدرسة سحم الأساسية للبنات، وعرض فيديو قصير عن لواء بني كنانة، والمواسم السابقة لأمسيات بني كنانة الثقافية.
وفي نهاية الأمسية كرم الرواشدة جميع المشاركين بفعاليات الأمسية بدروع تقديرية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ه ح
03/06/2025 21:54:44

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