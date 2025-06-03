وفد من الثقافي البريطاني يزور جامعة جدارا
إربد 3 حزيران (بترا)- زار مدير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني روبرت فولي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، جامعة جدارا، حيث التقى رئيس الجامعة الدكتور حابس حتاملة، ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي.
وقال الحتاملة إن هذه الزيارة تأتي بعد اعتماد مركز اللغات في جامعة جدارا كأول مركز في الأردن لإجراء اختبارات المجلس الثقافي البريطاني بنوعيها الورقي والإلكتروني، كما أنه الأول على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في شمال المملكة.
وأكد حرص الجامعة على دعم توقيع اتفاقية تعاون بهدف النهوض بالأعمال التدريسية والتدريبية للطلبة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
من جانبه، أشاد فولي بالدور المتقدم الذي تلعبه جامعة جدارا في مجال تعليم اللغات وتوفير بيئة تعليمية متميزة.
و أعرب عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني في المجالات التعليمية والتدريبية مستقبلاً.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
03/06/2025 21:26:12
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