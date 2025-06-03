  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفد من الثقافي البريطاني يزور جامعة جدارا

وفد من الثقافي البريطاني يزور جامعة جدارا

2025-06-03 03:08:39
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 حزيران (بترا)- زار مدير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني روبرت فولي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، جامعة جدارا، حيث التقى رئيس الجامعة الدكتور حابس حتاملة، ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي.
وقال الحتاملة إن هذه الزيارة تأتي بعد اعتماد مركز اللغات في جامعة جدارا كأول مركز في الأردن لإجراء اختبارات المجلس الثقافي البريطاني بنوعيها الورقي والإلكتروني، كما أنه الأول على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في شمال المملكة.
وأكد حرص الجامعة على دعم توقيع اتفاقية تعاون بهدف النهوض بالأعمال التدريسية والتدريبية للطلبة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
من جانبه، أشاد فولي بالدور المتقدم الذي تلعبه جامعة جدارا في مجال تعليم اللغات وتوفير بيئة تعليمية متميزة.
و أعرب عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني في المجالات التعليمية والتدريبية مستقبلاً.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
03/06/2025 21:26:12

MENAFN03062025000117011021ID1109632491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث