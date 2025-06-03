وفد من الثقافي البريطاني يزور جامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 حزيران (بترا)- زار مدير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني روبرت فولي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، جامعة جدارا، حيث التقى رئيس الجامعة الدكتور حابس حتاملة، ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي.

وقال الحتاملة إن هذه الزيارة تأتي بعد اعتماد مركز اللغات في جامعة جدارا كأول مركز في الأردن لإجراء اختبارات المجلس الثقافي البريطاني بنوعيها الورقي والإلكتروني، كما أنه الأول على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في شمال المملكة.

وأكد حرص الجامعة على دعم توقيع اتفاقية تعاون بهدف النهوض بالأعمال التدريسية والتدريبية للطلبة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

من جانبه، أشاد فولي بالدور المتقدم الذي تلعبه جامعة جدارا في مجال تعليم اللغات وتوفير بيئة تعليمية متميزة.

و أعرب عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني في المجالات التعليمية والتدريبية مستقبلاً.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

03/06/2025 21:26:12