الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا )- وضعت مديرية الأمن العام خطة أمنية ومرورية متكاملة، للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية المرورية والإنسانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وبما يكفل توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.

وتتوزع الخطة الأمنية الشاملة على محاور متعددة وتغطي محافظات المملكة وعلى جميع طرقها الداخلية والخارجية، والأحياء السكنية والأسواق وأماكن الترفيه والاصطياف، إلى جانب تكثيف تواجد الدوريات الآلية والراجلة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع البلاغات والملاحظات على مدار الساعة، ورفع الجاهزية والاستعداد للتعامل بحرفية مع الحركة المتزايدة على المراكز والمعابر الحدودية المتوقع زيادة الحركة عليها مع عودة المغتربين، وقدوم زوار للملكة من الدول الشقيقة، فضلاً عن عودة حجاج بيت الله الحرام.

وفي الناحية المرورية، بدأت الإدارات المختصة تنفيذ خطة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية ومنع المخالفات الخطرة، والسلوكيات المتهورة، أما في المحور البيئي، فستنفذ الإدارة الملكية لحماية البيئة جولات رقابية مع الجهات المعنية، تركز على الأسواق ومواقع بيع الأضاحي، إلى جانب المناطق السياحية والحرجية، للتأكد من الالتزام بالقوانين البيئية ومنع المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالبيئة أو الصحة العامة.

وستفتح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام ذوي النزلاء لزيارتهم خلال عطلة العيد، ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى دعم الروابط الأسرية وتوفير بيئة إنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

من جانبها، رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها لتقديم خدماتها الإنسانية، حيث وُضعت فرق ميدانية متقدمة في المواقع التنزهية والمسطحات المائية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، ومعالجة البلاغات بكفاءة ومهنية عالية.

وتؤكد مديرية الأمن العام على وعي المواطنين والتزامهم، والتقيّد بالإرشادات والتعليمات، واتخاذ الحيطة والحذر، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم الموحد (911).

--(بترا)

ل م/از/ هـ ح

03/06/2025 21:23:51