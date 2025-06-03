منتخب السيدات يتعادل مع نظيره بنغلادش وديا
عمان 3 حزيران (بترا)- تعادل المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مع نظيره منتخب بنغلادش، بنتيجة 2-2، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة.
وسجل هدفي المنتخب الوطني في اللقاء ميساء جبارة وبانه بيطار، ليتعادل المنتخب في ثاني مبارياته الودية تحضيرا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث يستضيف اتحاد الكرة مباريات المجموعة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب الوطني.
وكان المنتخب الوطني للسيدات تعادل في البطولة الودية أيضا بنتيجة 1-1 مع منتخب إندونيسيا في اللقاء الذي أقيم أيضا على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
--(بترا)
خ خ/أز/ ه ح
03/06/2025 21:06:49
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