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منتخب السيدات يتعادل مع نظيره بنغلادش وديا

منتخب السيدات يتعادل مع نظيره بنغلادش وديا

2025-06-03 03:08:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا)- تعادل المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مع نظيره منتخب بنغلادش، بنتيجة 2-2، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة.
وسجل هدفي المنتخب الوطني في اللقاء ميساء جبارة وبانه بيطار، ليتعادل المنتخب في ثاني مبارياته الودية تحضيرا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث يستضيف اتحاد الكرة مباريات المجموعة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب الوطني.
وكان المنتخب الوطني للسيدات تعادل في البطولة الودية أيضا بنتيجة 1-1 مع منتخب إندونيسيا في اللقاء الذي أقيم أيضا على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
--(بترا)
خ خ/أز/ ه ح
03/06/2025 21:06:49

MENAFN03062025000117011021ID1109632489

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