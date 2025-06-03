البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 3 حزيران (بترا)- هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مملكة البحرين، بمناسبة فوزها عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2027.

وأكد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن هذا الفوز يُعد تتويجًا للسياسة الخارجية الرصينة والمتوازنة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وهي السياسة التي ترتكز على مبادئ الحكمة والاعتدال والانفتاح الإيجابي على العالم، والدعوة الدائمة إلى الحوار وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأشار اليماحي إلى أن نيل مملكة البحرين هذه العضوية الرفيعة يجعل منها صوتًا عربيًا مدافعًا عن القضايا العربية في أكبر محفل دولي، كما يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية الراسخة، ويعكس ما تحظى به من تقدير واحترام من قِبل المجتمع الدولي، ويؤكد ريادتها كدولة مؤثرة في دعم القضايا العادلة، والدفاع عن المبادئ الإنسانية، وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده العالم لاسيما في ظل التحديات الراهنة.

--(بترا)

م.ر/از/ هـ ح

03/06/2025 20:54:51