صناعة السيارات تُغيّر مسارها مع تزايد أهمية الموهبة والتكنولوجيا

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- أعلنت اليوم شركة .Rockwell Automation, In (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، عن نتائج تقريرها السنوي العاشر "حالة التصنيع الذكي: الطبعة المخصصة للسيارات ". تشمل الدراسة العالمية ردود 130 من القادة في شركات تصنيع السيارات والإطارات، ومصنعي المعدات الأصلية، وشركات المشتريات الهندسية ومُدمجي الأنظمة في 15 دولة، مما يكشف عن قطاع يتبنى التغيير بسرعة للبقاء قادرًا على المنافسة.

برزت ضغوط القوى العاملة باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه شركات صناعة السيارات، مما يشير إلى تحول كبير عن نتائج العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الأمن السيبراني، مما يشير إلى أن العديد من الشركات المصنعة أحرزت تقدماً في تأمين بيئاتها الرقمية.

يقول James Glasson، نائب الرئيس للصناعة العالمية في شركة Rockwell Automation: "يعتمد مستقبل تصنيع السيارات على التحول - ليس فقط في مجال التكنولوجيا، بل وفي مجال الموهبة أيضًا. مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لأرضية المصنع، فإن النجاح ينتمي إلى أولئك الذين يستثمرون في البشر. إن تحسين المهارات والابتكار هما الآن القوى الدافعة للنمو".

تشمل النتائج العالمية الرئيسية ما يلي:



تشتد ضغوط القوى العاملة: وتشير تقارير شركات تصنيع السيارات والإطارات إلى أن التحدي الأكبر المتعلق بالقوى العاملة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة هو إدارة التغيير (37%)، وضمان قيام الموظفين والأقسام بتبني التكنولوجيا والعمليات الجديدة بشكل فعال. وتشمل المخاوف الرئيسية الأخرى الاحتفاظ بالموظفين (33%)، وارتفاع تكلفة العمال المهرة (36%)، وصعوبة العثور على موظفين جدد (31%).

لا يزال الاستثمار في التكنولوجيا قويًا: تستمر شركات تصنيع السيارات والإطارات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراقبة الإنتاج والأمن السيبراني. وأشار أكثر من 62% من المشاركين إلى أن التأثير التجاري الطويل الأمد هو المحرك الأساسي للاستثمار في التكنولوجيا، يليه التوسع أو زيادة القدرة (58%)، وهو ما يتماشى مع النتائج الإجمالية لعام 2025.

الذكاء الاصطناعي يبني الزخم : ترى صناعة السيارات أن صعود الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا أقل الآن، مقارنة بعام 2023 (14% في عام 2025 مقابل 24% في عام 2023) مع ظهور مراقبة الجودة والروبوتات وتحسين العمليات كأهم حالات الاستخدام. تتصدر شركات صناعة السيارات الاستثمارات المخطط لها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والأدوات الرقمية.

نتائج الأعمال تدفع التحول : تظل الأهداف الرئيسية لتبني التكنولوجيا ثابتة - تحسين الجودة وخفض التكاليف وخفض المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن السيبراني والامتثال. تحول المهارات جارٍ : ولسد الفجوة المتوقعة في عدد العمال والتي قد تصل إلى 7.9 مليون عامل بحلول عام 2030*، لا يستثمر المصنعون في الأتمتة فحسب، بل يبحثون أيضًا عن المزيد من العمال ذوي الخبرة في الذكاء الاصطناعي والمهارات الناعمة مثل التواصل والقدرة على التكيف والتفكير التحليلي.

يعد تقرير حالة التصنيع الذكي جزءًا من مبادرة Rockwell البحثية العالمية الأوسع نطاقًا والتي تشمل استطلاع آراء أكثر من 1500 من صناع القرار في مجال التصنيع. يمكن الاطلاع على النتائج الكاملة للتقرير هنا .

*"نقص المواهب العالمي قد يهدد نمو الأعمال في جميع أنحاء العالم ": (2018، Korn Ferry)

المنهجية

ويستند هذا التقرير إلى ردود 130 من المديرين والمسؤولين التنفيذيين في شركات تصنيع السيارات، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، وشركات المشتريات الهندسية (EPCs)، ومُدمجي الأنظمة في 15 دولة. وهذا جزء من تقرير حالة التصنيع الذكي السنوي العاشر، والذي شمل 1560 من صناع القرار في مختلف الصناعات وأُجري بالتعاون مع Sapio Research وRockwell Automation.

حول Rockwell Automation

شركة .Rockwell Automation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RO )، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نقوم بربط خيال الناس بالإمكانيات التكنولوجية لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وتوظف الشركة ما يقرب من 27000 متخصص في حل المشكلات مخصصين لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية جلبنا للمؤسسات المتصلة إلى الحياة في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة .

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