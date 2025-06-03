صناعة السيارات تُغيّر مسارها مع تزايد أهمية الموهبة والتكنولوجيا

صناعة السيارات تُغيّر مسارها مع تزايد أهمية الموهبة والتكنولوجيا
برزت ضغوط القوى العاملة باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه شركات صناعة السيارات، مما يشير إلى تحول كبير عن نتائج العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الأمن السيبراني، مما يشير إلى أن العديد من الشركات المصنعة أحرزت تقدماً في تأمين بيئاتها الرقمية.
يقول James Glasson، نائب الرئيس للصناعة العالمية في شركة Rockwell Automation: "يعتمد مستقبل تصنيع السيارات على التحول - ليس فقط في مجال التكنولوجيا، بل وفي مجال الموهبة أيضًا. مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لأرضية المصنع، فإن النجاح ينتمي إلى أولئك الذين يستثمرون في البشر. إن تحسين المهارات والابتكار هما الآن القوى الدافعة للنمو".
تشمل النتائج العالمية الرئيسية ما يلي:
تشتد ضغوط القوى العاملة: وتشير تقارير شركات تصنيع السيارات والإطارات إلى أن التحدي الأكبر المتعلق بالقوى العاملة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة هو إدارة التغيير (37%)، وضمان قيام الموظفين والأقسام بتبني التكنولوجيا والعمليات الجديدة بشكل فعال. وتشمل المخاوف الرئيسية الأخرى الاحتفاظ بالموظفين (33%)، وارتفاع تكلفة العمال المهرة (36%)، وصعوبة العثور على موظفين جدد (31%).
لا يزال الاستثمار في التكنولوجيا قويًا: تستمر شركات تصنيع السيارات والإطارات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراقبة الإنتاج والأمن السيبراني. وأشار أكثر من 62% من المشاركين إلى أن التأثير التجاري الطويل الأمد هو المحرك الأساسي للاستثمار في التكنولوجيا، يليه التوسع أو زيادة القدرة (58%)، وهو ما يتماشى مع النتائج الإجمالية لعام 2025.
الذكاء الاصطناعي يبني الزخم : ترى صناعة السيارات أن صعود الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا أقل الآن، مقارنة بعام 2023 (14% في عام 2025 مقابل 24% في عام 2023) مع ظهور مراقبة الجودة والروبوتات وتحسين العمليات كأهم حالات الاستخدام. تتصدر شركات صناعة السيارات الاستثمارات المخطط لها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والأدوات الرقمية.
نتائج الأعمال تدفع التحول : تظل الأهداف الرئيسية لتبني التكنولوجيا ثابتة - تحسين الجودة وخفض التكاليف وخفض المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن السيبراني والامتثال.
تحول المهارات جارٍ : ولسد الفجوة المتوقعة في عدد العمال والتي قد تصل إلى 7.9 مليون عامل بحلول عام 2030*، لا يستثمر المصنعون في الأتمتة فحسب، بل يبحثون أيضًا عن المزيد من العمال ذوي الخبرة في الذكاء الاصطناعي والمهارات الناعمة مثل التواصل والقدرة على التكيف والتفكير التحليلي.
يعد تقرير حالة التصنيع الذكي جزءًا من مبادرة Rockwell البحثية العالمية الأوسع نطاقًا والتي تشمل استطلاع آراء أكثر من 1500 من صناع القرار في مجال التصنيع. يمكن الاطلاع على النتائج الكاملة للتقرير هنا .
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المنهجية
ويستند هذا التقرير إلى ردود 130 من المديرين والمسؤولين التنفيذيين في شركات تصنيع السيارات، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، وشركات المشتريات الهندسية (EPCs)، ومُدمجي الأنظمة في 15 دولة. وهذا جزء من تقرير حالة التصنيع الذكي السنوي العاشر، والذي شمل 1560 من صناع القرار في مختلف الصناعات وأُجري بالتعاون مع Sapio Research وRockwell Automation.
حول Rockwell Automation
شركة .Rockwell Automation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RO )، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نقوم بربط خيال الناس بالإمكانيات التكنولوجية لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وتوظف الشركة ما يقرب من 27000 متخصص في حل المشكلات مخصصين لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية جلبنا للمؤسسات المتصلة إلى الحياة في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة .
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