الدرب تودع وتزف 150 حاجا إلى مكة

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الدرب تودع وتزف 150 حاجا إلى مكة
(MENAFN- Al Watan) أطلقت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان مبادرة توديع الحجاج، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية، حيث قامت إدارة الشراكة المجتمعية بتوديع 150 حاجًا قبل توجههم إلى مكة المكرمة بالبخور والورود والقهوة والحلويات، بمشاركة 89 متطوعًا ومتطوعة وتوزيع 400 هدية.
وأوضح مسؤول الشراكة المجتمعية ببلدية الدرب، عبدالرحمن عجيمان، لـ((الوطن)) أن هذه المبادرة ضمن المشاركات المجتمعية التي تحرص عليها البلدية لخدمة ضيوف الرحمن، وبتوجيه من قبل رئيس البلدية؛ ولأن الدرب آخر نقطة لجازان قبل مغادرتهم إلى مكة، ومن باب الكرم والضيافة قمنا بمثل هذه المبادرة توديع الحجاج، والتي شارك فيها 80 متطوعًا ومتطوعة، وتم فيها توزيع 400 هدية على 150 حاجًا، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية والتي لمسنا الرضا والسعادة على وجوه الحجاج.
وشارك التجمع الصحي بجازان، ممثلا بمستشفى الدرب العام، في هذه المبادرة، حيث تم توزيع حقائب طبية على الحجاج وكذلك حقائب التعليمات الإلكترونية عبر الباركود.
وأوضح المدير الطبي بالمستشفى عددًا من النصائح والإرشادات للحجاج، حيث قال أوصي الحجاج بعدم المجازفة عند حصول أي مجهود أو شعور بأي ألم والتوجه فورًا لأقرب طوارئ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأخيرًا نتمنى للجميع السلامة، وأن يتقبل من الجميع حجهم -والحمد لله- على هذه الجهود المبذولة من الجميع من جازان وإلى مكة المكرمة.
وأوضح مسؤول الشراكة المجتمعية ببلدية الدرب، عبدالرحمن عجيمان، لـ((الوطن)) أن هذه المبادرة ضمن المشاركات المجتمعية التي تحرص عليها البلدية لخدمة ضيوف الرحمن، وبتوجيه من قبل رئيس البلدية؛ ولأن الدرب آخر نقطة لجازان قبل مغادرتهم إلى مكة، ومن باب الكرم والضيافة قمنا بمثل هذه المبادرة توديع الحجاج، والتي شارك فيها 80 متطوعًا ومتطوعة، وتم فيها توزيع 400 هدية على 150 حاجًا، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية والتي لمسنا الرضا والسعادة على وجوه الحجاج.
وشارك التجمع الصحي بجازان، ممثلا بمستشفى الدرب العام، في هذه المبادرة، حيث تم توزيع حقائب طبية على الحجاج وكذلك حقائب التعليمات الإلكترونية عبر الباركود.
وأوضح المدير الطبي بالمستشفى عددًا من النصائح والإرشادات للحجاج، حيث قال أوصي الحجاج بعدم المجازفة عند حصول أي مجهود أو شعور بأي ألم والتوجه فورًا لأقرب طوارئ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأخيرًا نتمنى للجميع السلامة، وأن يتقبل من الجميع حجهم -والحمد لله- على هذه الجهود المبذولة من الجميع من جازان وإلى مكة المكرمة.
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