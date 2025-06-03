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الدرب تودع وتزف 150 حاجا إلى مكة

الدرب تودع وتزف 150 حاجا إلى مكة

2025-06-03 02:21:18
(MENAFN- Al Watan) أطلقت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان مبادرة توديع الحجاج، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية، حيث قامت إدارة الشراكة المجتمعية بتوديع 150 حاجًا قبل توجههم إلى مكة المكرمة بالبخور والورود والقهوة والحلويات، بمشاركة 89 متطوعًا ومتطوعة وتوزيع 400 هدية.
وأوضح مسؤول الشراكة المجتمعية ببلدية الدرب، عبدالرحمن عجيمان، لـ((الوطن)) أن هذه المبادرة ضمن المشاركات المجتمعية التي تحرص عليها البلدية لخدمة ضيوف الرحمن، وبتوجيه من قبل رئيس البلدية؛ ولأن الدرب آخر نقطة لجازان قبل مغادرتهم إلى مكة، ومن باب الكرم والضيافة قمنا بمثل هذه المبادرة توديع الحجاج، والتي شارك فيها 80 متطوعًا ومتطوعة، وتم فيها توزيع 400 هدية على 150 حاجًا، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية والتي لمسنا الرضا والسعادة على وجوه الحجاج.
وشارك التجمع الصحي بجازان، ممثلا بمستشفى الدرب العام، في هذه المبادرة، حيث تم توزيع حقائب طبية على الحجاج وكذلك حقائب التعليمات الإلكترونية عبر الباركود.
وأوضح المدير الطبي بالمستشفى عددًا من النصائح والإرشادات للحجاج، حيث قال أوصي الحجاج بعدم المجازفة عند حصول أي مجهود أو شعور بأي ألم والتوجه فورًا لأقرب طوارئ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأخيرًا نتمنى للجميع السلامة، وأن يتقبل من الجميع حجهم -والحمد لله- على هذه الجهود المبذولة من الجميع من جازان وإلى مكة المكرمة.

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