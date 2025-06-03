1227 مسجدا بجازان يتأهب لصلاة العيد

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1227 مسجدا بجازان يتأهب لصلاة العيد
(MENAFN- Al Watan) أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تهيئة 1227 جامعًا ومسجدًا ومصليات مكشوفة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1446هـ، من خلال أعمال صيانة دقيقة، وتنظيف عميق، وتعقيم شامل، وتأهيل الساحات الخارجية مع معالجة التشوهات البصرية، لتوفير بيئة مثالية للمصلين.
وأشرف 405 مراقبين ومراقبات على 22312 جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات الفنية والتقنية للجوامع والمساجد والمصليات، فيما نفذ 27 فنيًا 138 جولة صيانة لضمان جاهزية المنشآت واستقبال المصلين في أجواء مريحة ومهيبة.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، أن الفرق المعنية بالمساجد بذلت جهودًا استثنائية لتهيئة بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون الإسلامية، لضمان فتح جميع الجوامع والمساجد والمصليات لصلاة العيد.
ستقام صلاة عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة 1446هـ، بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، عند الساعة 5:50 صباحًا في عموم المنطقة، باستثناء محافظة فيفا عند 5:55 صباحًا، وجزر فرسان عند 5:52 صباحًا، لتوفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة العظيمة.
وأشرف 405 مراقبين ومراقبات على 22312 جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات الفنية والتقنية للجوامع والمساجد والمصليات، فيما نفذ 27 فنيًا 138 جولة صيانة لضمان جاهزية المنشآت واستقبال المصلين في أجواء مريحة ومهيبة.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، أن الفرق المعنية بالمساجد بذلت جهودًا استثنائية لتهيئة بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون الإسلامية، لضمان فتح جميع الجوامع والمساجد والمصليات لصلاة العيد.
ستقام صلاة عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة 1446هـ، بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، عند الساعة 5:50 صباحًا في عموم المنطقة، باستثناء محافظة فيفا عند 5:55 صباحًا، وجزر فرسان عند 5:52 صباحًا، لتوفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة العظيمة.
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