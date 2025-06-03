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1227 مسجدا بجازان يتأهب لصلاة العيد

1227 مسجدا بجازان يتأهب لصلاة العيد

2025-06-03 02:21:18
(MENAFN- Al Watan) أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تهيئة 1227 جامعًا ومسجدًا ومصليات مكشوفة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1446هـ، من خلال أعمال صيانة دقيقة، وتنظيف عميق، وتعقيم شامل، وتأهيل الساحات الخارجية مع معالجة التشوهات البصرية، لتوفير بيئة مثالية للمصلين.
وأشرف 405 مراقبين ومراقبات على 22312 جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات الفنية والتقنية للجوامع والمساجد والمصليات، فيما نفذ 27 فنيًا 138 جولة صيانة لضمان جاهزية المنشآت واستقبال المصلين في أجواء مريحة ومهيبة.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، أن الفرق المعنية بالمساجد بذلت جهودًا استثنائية لتهيئة بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون الإسلامية، لضمان فتح جميع الجوامع والمساجد والمصليات لصلاة العيد.
ستقام صلاة عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة 1446هـ، بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، عند الساعة 5:50 صباحًا في عموم المنطقة، باستثناء محافظة فيفا عند 5:55 صباحًا، وجزر فرسان عند 5:52 صباحًا، لتوفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة العظيمة.

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