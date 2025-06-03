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امش_30.. خطوات وطن نحو الوعي

امش_30.. خطوات وطن نحو الوعي

2025-06-03 02:21:17
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الصحة تقديم نماذج رائدة في توعية المجتمع وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة ((أمش 30)) التي جسّدت رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، يضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، وجاءت هذه المبادرة كترجمة فعلية لأهمية النشاط البدني في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض، والمساهمة في ترسيخ ثقافة المشي اليومي كجزء من سلوك الإنسان.
و نفذت المبادرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، إذ شهدت مشاركة مجتمعية واسعة وغير مسبوقة من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق ((صحتي))، في منافسة وطنية رقمية تُعد الأكبر من نوعها، وحيث إن هذا التفاعل الكبير يعكس تنامي الوعي الصحي من المجتمع، ويؤكد نجاح الإستراتيجية التي تبنتها وزارة الصحة في تعزيز نمط الحياة الصحي.
وقد أثبتت الدراسات أن المشي المنتظم لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، ويخفض من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة قد تصل إلى 44%، كما يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 53%، وحيث إن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي المباشر للمشي في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحقيق الاستدامة الصحية.
وتسهم هذه المبادرة في دعم مستهدفات برنامج ((تحول القطاع الصحي))، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مفهوم صحة المجتمع، والانتقال من العلاج إلى الوقاية، بالإضافة إلى في رفع معدل ممارسي الرياضة من 13% إلى 40% والإسهام في تعزيز جودة الحياة، ورفع متوسط العمر المتوقع من إلى 80 بحلول عام 2030.
مبادرة ((أمش 30)) مشروع وطني مستدام يعكس نبض الصحة في هذا الوطن، ويؤكد أن التغيير يبدأ بخطوة، وأن الوعي يبدأ من نمط حياة. إنها تجربة سعودية ناضجة، ولدت من قلب رؤية طموحة، وتقدم اليوم كنموذج يُحتذى عالميًا في تعزيز الصحة العامة، تجربة أكدت أن المملكة، حين تضع الإنسان أولاً، تصنع الفرق، وتقود بخطاها الواثقة نحو مستقبل أكثر وعيًا، وصحة، وازدهارًا.

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