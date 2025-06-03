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اكتئاب ما بعد التخرج

اكتئاب ما بعد التخرج

2025-06-03 02:21:16
(MENAFN- Al Watan) عادة ما يرتبط التخرج من أي مرحلة تعليمية بالاحتفالات والسعادة والبدايات الجديدة، إلا أن التخرج قد يكون مصدرًا كبيرًا للضغط النفسي عند كثير من الشباب، كما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تؤثر في الصحة النفسية، مثل "اكتئاب ما بعد التخرج"، فما هو اكتئاب ما بعد التخرج، وكيف يمكن التعامل معه؟.
نعيش هذه الأيام فرحة التخرج، تخرج الأبناء والبنات، سواء من المرحلة الثانوية، أو من المرحلة الجامعية والدراسات العليا، أو من المعاهد والكليات والمعاهد المهنية والأمنية.
وتُعد فترة ما بعد التخرج واحدة من أفضل الفترات الزمنية التي قد تشكل ملامح شخصية الطالب ومستقبله فيما بعد، وذلك لأنه من المفترض أن تكون بداية لكل ما هو مؤثر وفعال في الحياة العملية والاجتماعية والمادية للفرد.
تتعدد مسارات الطالب في مرحلة التخرج، فالبعض يظن أن أفضل الخيارات يتمثل في استكمال الدراسة، في حين يتجه آخرون للبحث عن فرصة عمل، وآخرون يتملك منهم شعور باليأس أو ما يسمى اكتئاب ما بعد التخرج، ما يجعلهم يفقدون الثقة في قدراتهم، ويستسلمون للأمر الراهن دون وجود أي أمل في التغيير، وهو ما يؤدي حسب مختصين، إلى انخفاض معدلات الإيجابية لديه وإصابته بما يشبه الاكتئاب، ولذلك يقدمون جملة من النصائح للتعامل مع هذه الحالة وتجاوز الفترة الانتقالية بسلاسة.
يقول مختصون إن علاج اكتئاب ما بعد التخرج، يكون عن طريق تغيير الشخص للبيئة المحيطة به، كأن يعيد ترتيب غرفته، أو تغيير المكان الذي يوجد فيه، ويمارس الهوايات فيه، والخروج من المنزل وقراءة كتاب ما في المقهى أو على شاطئ البحر، فمن شأن ذلك أن يُحسن حالة المتخرج النفسية والمزاجية كثيرًا.
كما قد يساعد التخطيط المسبق، والعناية الجيدة بالنفس من الإصابة باكتئاب ما بعد التخرج، ويؤكد المختصون أنه يمكن أن تتداخل بعض أعراض الاكتئاب مع الشعور الطبيعي بالحزن والقلق، استجابةً للتغيرات الكبيرة في الحياة، وهذه الأعراض تميل إلى أن تكون أكثر حدة، وقد تستمر لفترة أطول بكثير.
ختامًا، تجاهل الكلام السلبي الذي يؤثر في الذهن، حدد أهدافك المستقبلية، وأعمل على اكتساب مهارات جديدة، وابتعد عن الأشخاص السلبيين والأشخاص المحبطين، وتخطي الأفكار السيئة، واستبدالها بأفكار إيجابية، حتى تتمكن من تحقيق نفسك وملء حياتك بأنشطة تسهم في تحسين روحك وتطويرك الشخصي.

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