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الإساءة لا ترد بالإساءة

الإساءة لا ترد بالإساءة

2025-06-03 02:21:16
(MENAFN- Al Watan) الحياة مليئة بالغرائب والعجائب قد نشاهد أو نتعرض لأشياء غير طبيعية من أناس ربما يكون لديهم جهل أو حقد أو سوء فهم، أو إنسان غير سوي يتعرض لك بالشتائم والسباب أو يعتدي على مالك أو نفسك بأي شكل من الإشكال.. بماذا نعالج مثل هذه الحالات؟
ليس من الحكمة الانفعال والرد المباشر أو الغضب الشديد من هذا التصرف بل يجب علينا الصبر ومعالجة الأمر بما نراه مناسبًا.. قد يتصور كثير من الناس أن خيار عدم دفع السيئة بسيئة مثلها وعدم رد الإهانة بأضعافها أنه ضعف أو قلة حيلة! وقد يظنون أن خيار الإحسان مقابل الإساءة والحلم في مواجهة من جهل علينا انعدام حجة أو رضا بالهوان، والحقيقة غير ذلك ببساطة لأن السباب والتطاول على الناس والبغي في القول والتجاوز في اللفظ هين يحسنه كل إنسان، ليس صعبًا أن نسود الصفحات ونتكلم بشتى صنوف البذاءات والإهانات؟ فعلًا هذا أمر ليس صعبًا، لا تنقصنا المفردات ولا الألفاظ وتركيب الكلمات للرد، ولكن من يخضع للنفس الأمارة بالسوء ويستسلم للعصبية المقيتة ويطاوع نفسه بالرد على الإساءة بأضعافها، " يزيد الطين بلة" كما يقال. وما يجب تطبيقه على أرض الواقع ،التروي ومعالجة الأمور بحكمة وعدم رد الإساءة بإساءة قال تعالى: ((فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)). يقول تعالى: افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد من دفع سيئة المسيء إليك بإحسانك الذي أمرتك به إليه، فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة، كأنه من ملاطفته إياك. وبرّه لك، وليّ لك من بني أعمامك، قريب النسب بك، والحميم: هو القريب......
أسأل الله، عز وجل، أن يقينا شر أنفسنا وأن يعيذنا من سوء الأخلاق. إننا نحمل رسالة أخلاقية ولطالما كتبنا مذكرين إخواننا بهدي رسولنا، صلى الله عليه وسلم، وخلقه وحلمه وهو الذي قالت عنه زوجه، رضي الله عنها، إنه ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك حدود الله، وكان لا يقابل السيئة بمثلها ولا تزيده شدة الجهل إلا حلمًا أفنأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا؟! نعم أحيانًا يكون من حقنا أن نرد الإساءة، وربنا يقول ((وجزاء سيئة سيئة مثلها)) لكنه يقول بعدها ((فمن عفى وأصلح فأجره على الله)) أنلام لأننا نتنازل عن حقنا أحيانًا بغية الإصلاح؟ لا أعتقد ذلك!

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