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حرف السعودية تبدأ استقبال طلبات الحرفيين للانضمام إلى قنواتها البيعية

حرف السعودية تبدأ استقبال طلبات الحرفيين للانضمام إلى قنواتها البيعية

2025-06-03 02:21:15
(MENAFN- Al Watan) في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الحرفيين وتعزيز حضورهم في السوق المحلي والدولي، أعلنت شركة حرف السعودية عن بدء استقبال طلبات انضمام الحرفيين إلى قنواتها البيعية، وذلك ضمن مبادرات الشركة المتوافقة مع عام الحرف اليدوية 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للحرفيين من مختلف مناطق المملكة لعرض منتجاتهم عبر قنوات البيع الإلكترونية والتقليدية التي تديرها الشركة، والاستفادة من الجهود التسويقية المتكاملة التي تنفذها.
تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تفعيل استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم وتمكين الحرفيين من خلال خلق فرص دخل مستدام، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لشركة حرف، والتي تشمل إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الممكنات التجارية.
حرصت الشركة على تسهيل إجراءات التسجيل للحرفيين، حيث يمكنهم تقديم طلب الانضمام عبر نموذج إلكتروني متاح على موقع شركة حرف السعودية. ويتولى فريق متخصص في الشركة متابعة الطلبات لضمان وضوح الخطوات وآليات التعاقد. وعند انضمام الحرفيين رسميًا، سيتم إدراج منتجاتهم تحت قسم "من الحرفيين مباشرة" في متجر الشركة الإلكتروني، بالإضافة إلى عرضها في نقاط البيع الأخرى، مما يمكن العملاء من اقتناء هذه المنتجات بيسر وسهولة
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إبراهيم الدليجان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة حرف السعودية، على التزام الشركة المستمر بدعم الحرفيين، وتمكينهم من فرص تجارية مستدامة تُسهم في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القطاع الحرفي كأحد عناصر رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة
واختتم الدليجان بدعوة الحرفيين السعوديين للتواصل مع الشركة وتقديم طلبات الانضمام، مؤكدًا سعي حرف السعودية إلى بناء شراكات فاعلة وصناعة قصص نجاح ملهمة مع الحرفيين من جميع أنحاء المملكة.

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