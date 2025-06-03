حرف السعودية تبدأ استقبال طلبات الحرفيين للانضمام إلى قنواتها البيعية

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حرف السعودية تبدأ استقبال طلبات الحرفيين للانضمام إلى قنواتها البيعية
(MENAFN- Al Watan) في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الحرفيين وتعزيز حضورهم في السوق المحلي والدولي، أعلنت شركة حرف السعودية عن بدء استقبال طلبات انضمام الحرفيين إلى قنواتها البيعية، وذلك ضمن مبادرات الشركة المتوافقة مع عام الحرف اليدوية 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للحرفيين من مختلف مناطق المملكة لعرض منتجاتهم عبر قنوات البيع الإلكترونية والتقليدية التي تديرها الشركة، والاستفادة من الجهود التسويقية المتكاملة التي تنفذها.
تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تفعيل استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم وتمكين الحرفيين من خلال خلق فرص دخل مستدام، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لشركة حرف، والتي تشمل إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الممكنات التجارية.
حرصت الشركة على تسهيل إجراءات التسجيل للحرفيين، حيث يمكنهم تقديم طلب الانضمام عبر نموذج إلكتروني متاح على موقع شركة حرف السعودية. ويتولى فريق متخصص في الشركة متابعة الطلبات لضمان وضوح الخطوات وآليات التعاقد. وعند انضمام الحرفيين رسميًا، سيتم إدراج منتجاتهم تحت قسم "من الحرفيين مباشرة" في متجر الشركة الإلكتروني، بالإضافة إلى عرضها في نقاط البيع الأخرى، مما يمكن العملاء من اقتناء هذه المنتجات بيسر وسهولة
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إبراهيم الدليجان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة حرف السعودية، على التزام الشركة المستمر بدعم الحرفيين، وتمكينهم من فرص تجارية مستدامة تُسهم في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القطاع الحرفي كأحد عناصر رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة
واختتم الدليجان بدعوة الحرفيين السعوديين للتواصل مع الشركة وتقديم طلبات الانضمام، مؤكدًا سعي حرف السعودية إلى بناء شراكات فاعلة وصناعة قصص نجاح ملهمة مع الحرفيين من جميع أنحاء المملكة.
تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تفعيل استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم وتمكين الحرفيين من خلال خلق فرص دخل مستدام، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لشركة حرف، والتي تشمل إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الممكنات التجارية.
حرصت الشركة على تسهيل إجراءات التسجيل للحرفيين، حيث يمكنهم تقديم طلب الانضمام عبر نموذج إلكتروني متاح على موقع شركة حرف السعودية. ويتولى فريق متخصص في الشركة متابعة الطلبات لضمان وضوح الخطوات وآليات التعاقد. وعند انضمام الحرفيين رسميًا، سيتم إدراج منتجاتهم تحت قسم "من الحرفيين مباشرة" في متجر الشركة الإلكتروني، بالإضافة إلى عرضها في نقاط البيع الأخرى، مما يمكن العملاء من اقتناء هذه المنتجات بيسر وسهولة
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إبراهيم الدليجان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة حرف السعودية، على التزام الشركة المستمر بدعم الحرفيين، وتمكينهم من فرص تجارية مستدامة تُسهم في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القطاع الحرفي كأحد عناصر رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة
واختتم الدليجان بدعوة الحرفيين السعوديين للتواصل مع الشركة وتقديم طلبات الانضمام، مؤكدًا سعي حرف السعودية إلى بناء شراكات فاعلة وصناعة قصص نجاح ملهمة مع الحرفيين من جميع أنحاء المملكة.
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