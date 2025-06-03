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أرامكو تُكمل إصدار سنداتٍ بقيمة 5 مليارات دولارٍ

أرامكو تُكمل إصدار سنداتٍ بقيمة 5 مليارات دولارٍ

2025-06-03 02:21:15
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، تشمل ثلاث شرائح من السندات، وذلك من خلال برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وبيَّنت الشركة أن الشرائح تتضمن (1.5) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائدٍ قدره (4.750%)، و(1.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائدٍ قدره (5.375%)، و(2.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائدٍ قدره (6.375%)، مفيدةً أن تسعير السندات تم في 29 ذي القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م، وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد: "الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية، كما أن تسعير هذه السندات دون احتساب أيّ علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة، ولقد أظهرنا مستوى عاليًا من الانضباط المالي على الدوام، ونعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة للنمو وفق ذات النهج".

MENAFN03062025000089011017ID1109632012

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