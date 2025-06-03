أرامكو تُكمل إصدار سنداتٍ بقيمة 5 مليارات دولارٍ

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أرامكو تُكمل إصدار سنداتٍ بقيمة 5 مليارات دولارٍ
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، تشمل ثلاث شرائح من السندات، وذلك من خلال برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وبيَّنت الشركة أن الشرائح تتضمن (1.5) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائدٍ قدره (4.750%)، و(1.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائدٍ قدره (5.375%)، و(2.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائدٍ قدره (6.375%)، مفيدةً أن تسعير السندات تم في 29 ذي القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م، وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد: "الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية، كما أن تسعير هذه السندات دون احتساب أيّ علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة، ولقد أظهرنا مستوى عاليًا من الانضباط المالي على الدوام، ونعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة للنمو وفق ذات النهج".
وبيَّنت الشركة أن الشرائح تتضمن (1.5) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائدٍ قدره (4.750%)، و(1.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائدٍ قدره (5.375%)، و(2.25) مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائدٍ قدره (6.375%)، مفيدةً أن تسعير السندات تم في 29 ذي القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م، وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد: "الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية، كما أن تسعير هذه السندات دون احتساب أيّ علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة، ولقد أظهرنا مستوى عاليًا من الانضباط المالي على الدوام، ونعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة للنمو وفق ذات النهج".
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