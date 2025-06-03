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معهد دبي القضائي يبرم مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء
(MENAFN- Orient Planet Group) 03 يونيو 2025: في إطار جهوده لتطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات القضائية والقانونية، أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ، لتوطيد أواصر التعاون الثنائي في مجال التدريب القضائي، وبلورة رؤى مشتركة حيال آليات تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية، وسُبُل مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.
تم توقيع المذكرة في مقر المعهد بحضور كلٍ من: سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي حفيظ بولكراس، نائب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وبحضور القاضي/ فيليب سولومون من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية بأبوظبي. وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً اتفاقياً متكاملاً يحدد آليات التنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب القضائي، وتبادل أفضل الممارسات القانونية، بما يتماشى مع رسالة المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، ويتواءم مع رؤيته الاستراتيجية في ترسيخ مكانته كصرح رائد في التدريب القضائي يدعم التميُّز العدلي والتنافسية العالمية.
ويسعى الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم المبرمة، إلى المُضي قُدُماً في تعزيز التعاون بتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة، تلبيةً للاحتياجات التدريبية، ودعماً للمستهدفات التنموية.
تم توقيع المذكرة في مقر المعهد بحضور كلٍ من: سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي حفيظ بولكراس، نائب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وبحضور القاضي/ فيليب سولومون من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية بأبوظبي. وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً اتفاقياً متكاملاً يحدد آليات التنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب القضائي، وتبادل أفضل الممارسات القانونية، بما يتماشى مع رسالة المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، ويتواءم مع رؤيته الاستراتيجية في ترسيخ مكانته كصرح رائد في التدريب القضائي يدعم التميُّز العدلي والتنافسية العالمية.
ويسعى الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم المبرمة، إلى المُضي قُدُماً في تعزيز التعاون بتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة، تلبيةً للاحتياجات التدريبية، ودعماً للمستهدفات التنموية.
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