ايه واي اس للتطوير العقاري تدخل موسوعة غينيس بتنظيمها أكبر جلسة تدريب عقاري في العالم بدبي

ايه واي اس للتطوير العقاري تدخل موسوعة غينيس بتنظيمها أكبر جلسة تدريب عقاري في العالم بدبي
حقّقت شركة "ايه واي اس" للتطوير العقاري، إحدى الشركات الأسرع نموّاً في سوق العقارات الراقية بالمنطقة، إنجازاً تاريخيّاً باستضافتها أكبر جلسة تدريبيّة حول التطوير العقاري في العالم، بالتعاون مع كلّ من الدكتور نور السروجي، المعروف بلقب "نسر العقارت"، ومعهد خبراء الابتكار العقاري و"بنك الصافي". أُقيمت هذه الفعاليّة في "مركز مؤتمرات ومعارض جراند حياة" في دبي وسجّلت من خلالها الشركة رقماً قياسيّاً عالميّاً دخل موسوعة غينيس.
حضر الفعاليّة أكثر من 2500 شخص، تم تسجيل كلٍّ منهم عبر رمز QR خاص به، تحت إشراف مباشر من ممثلين عن موسوعة "غينيس للأرقام القياسيّة". انعقدت الجلسة بين الساعة 11:45 صباحاً و12:45 ظهراً، وركّزت على تطوير مهارات بيع العقارات على الخريطة، لاسيما في المناطق التي تشهد نموّاً متسارعاً مثل جزر دبي، حيث تواصل "ايه واي اس" توسيع حضورها.
قاد هذه الجلسة التاريخيّة الدكتور نور السروجي المعروف بلقب "نسر العقارت"، واستضافها الإعلامي ورائد الأعمال الشهير كريس فايد، في فعاليّة اتسمت بالحيويّة، جمعت بين المعرفة وروح المجتمع والرؤى الاستثماريّة. وقد حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والفاعلين البارزين في القطاع العقاري من مختلف أنحاء المنطقة. واختُتمت بحلقة نقاش تفاعليّة حول مستقبل السوق العقاري في دبي، شاركت فيها نخبة من روّاد القطاع، من بينهم السيدة سونيا ووترز، رئيسة قسم المبيعات في "ايه واي اس" والسيد إسماعيل الحمادي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركتي "الرواد العقارية" و"بيزنت للاستشارات"، والسيد نازيش خان، مسؤول العمليات في شركة "فيدو للعقارات"، والسيد لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيدنت"، والسيد دينيس دونوفان، رئيس شركة "ريللي آي أي" (Reelly AI)، والسيد سبنسر لودج، مقدّم بودكاست حائز على جوائز ومستشار في قطاع الأعمال، إلى جانب الدكتور نور السروجي.
بنَت "ايه واي اس" سمعتها سريعاً في تطوير مشاريع سكنيّة راقية تجمع بين أسلوب الحياة الذكي والتصميم المستدام والقيمة طويلة الأمد. وتتميّز الشركة باعتمادها علامات أوروبيّة راقية وتقنيات منازل ذكيّة ومرافق عالميّة الطراز، ما يعكس التزامها بجودة خالدة ونهج يضع العميل في المرتبة الأولى حتّى ما بعد مرحلة التسليم. وتستعد "ايه واي اس" حاليّاً لإطلاق سلسلة من المشاريع فائقة الفخامة بقيمة تصل إلى مليار درهم، ضمن مجموعتها الحصريّة "هيريتج" في أحد المواقع الأكثر تميّزاً في دبي: جزر دبي.
تجسّد المشاريع المقبلة التي تخطط لها "ايه واي اس" في جزر دبي رؤيتها الطموحة على أرض الواقع، إذ تندرج ضمن خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تركّز على التوسّع العمراني المستدام وتحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو السياحي. ومع أكثر من 80 فندقاً ومراكز رفاهيّة بمعايير عالميّة وبنية تحتيّة متكاملة قيد التطوير، تمثّل جزر دبي فرصة استثنائيّة لجيل جديد من الاستثمارات، و"إيه واي اس" على أهبة الاستعداد لقيادة هذا التوجه.
أُقيمت الفعالية بالتعاون مع "بنك الصافي"، أوّل مصرف إسلامي يُؤسَّس ضمن مركز أستانا المالي الدولي، ويوفّر خدمات ماليّة متوافقة مع الشريعة الإسلاميّة لعملاء من مختلف أنحاء العالم. ويتميّز البنك بتخصّصه في المعاملات العابرة للحدود وعمليات الصرف الأجنبي والحلول المصرفيّة الأخلاقيّة، إضافةً إلى خدمات ماليّة مبتكرة مصمّمة لتلبية احتياجات جمهور عالمي متنوّع.
وفي هذا السياق، صرّحت يوليا لوشكوخينا، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه واي إس" قائلةً "نحن لا نكتفي ببناء المنازل، بل نبني أيضاً إرثاً. وتحطيمنا الرقم القياسي العالمي خير مثال على طريقة تفكيرنا الجريئة والرؤيوية المرتكزة على إحداث تأثير حقيقي. يعجز اللسان عن وصف مدى فخرنا بتحقيق إنجاز بهذا الحجم، وهو شرف عظيم لنا أن ندعم التعليم والابتكار والاستثمار في دبي من خلال هذا الحدث المهم".
من جهتها، قالت سونيا ووترز، رئيس قسم المبيعات في "إيه واي اس": "حين تتحوّل الرؤية إلى فعل... يُولد النجاح. وهذا الإنجاز هو الدليل المباشر لذلك. كان من الملهم رؤية آلاف الخبراء في القطاع يتشاركون الالتزام نفسه تجاه التميّز. ففي (إيه واي اس)، لا تقتصر مهمّتنا على بيع العقارات، بل نُعيد تعريف المشهد العقاري ورسم ملامح مستقبل العقارات في دبي، خطوة بخطوة، بثقة وابتكار.
وعلّق دكتور نور السروجي، المدرّب العقاري ومقدّم الجلسة التدريبيّة، قائلاً: "لم يكن هدفنا من استضافة هذه الجلسة تحطيم الرقم القياسي العالمي فحسب، لا بل أيضاً ترك إرث تثقيفي. لذا جمعنا تحت سقف واحد كوكبة من الخبراء المحترفين المتحمّسين لتحقيق النموّ، وأنا على قناعة تامة بأنّ هذه اللحظة التاريخيّة ستشكّل نقطة تحوّل للقطاع في المنطقة".
وأضاف محمد موسى، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري: "انطلق مشروعنا من رؤية جريئة ليصبح اليوم إنجازاً تاريخيّاً. فنحن لم ننظر قطّ إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي كمسألة أرقام فحسب، بل كان هدفنا الرئيسي إطلاق حركة عالميّة في مجال التعليم العقاري. ومن قلب دبي، أظهرنا للعالم بأسره ما يمكن فعله من خلال فريق يؤمن، ورسالة تلهم، وشغف لا يهدأ... هكذا تُصنع المعجزات. هذا الإنجاز شهادة على ما يمكن لقطاعنا تحقيقه عندما نجرؤ على السعي لما هو أعظم".توزيع APO Group بالنيابة عن AYS Developers.
جهة التواصل:
Aprati Suri
...
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صعود الأسهم وتراجع الذهب وسط مؤشرات فنية إيجابية
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
يهدف الى التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم المبادرات العالمية وزير النفط والبيئة يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في نسخته الثانية والثلاثين
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
عين على القدس يناقش تجاوزات الاحتلال في الأقصى ومحاولتهم السيطرة عليه
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"