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في توسع نوعي لشبكة الرحلات نحو القارة الأفريقية مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية
(MENAFN- Saharapr) في خطوة جديدة تعكس المكانة المتصاعدة لإمارة الشارقة على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي، بدأ مطار الشارقة، اعتبارًا من الثاني من يونيو 2025، استقبال الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية، لتُضاف إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي اختارت مطار الشارقة كمركز تشغيلي يربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وجاء ذلك خلال حفل استقبال الرحلة الأولى، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الجانبين.
وتُسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المنتظمة إلى مطار الشارقة عبر مطار أديس أبابا الدولي، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والأحد، فيما تُغادر رحلات العودة أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت من الشارقة لتصل إلى أديس أبابا.
خطوة نوعية لدور المطار كجسر جوي فاعل يدعم منظومة النمو التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية
وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذا التعاون الاستراتيجي مع الناقل الوطني لجمهورية إثيوبيا، يأتي ضمن جهود مطار الشارقة المتواصلة لتوسيع شبكة الوجهات وربط الإمارة بمزيد من الأسواق الحيوية والناشئة، بما يواكب متطلبات التصاعد في حركة السفر الإقليمي والدولي، في ظل ما يشهده مطار الشارقة من حركة نمو متسارعة، مدفوعة بخططه التوسعية الطموحة، ومشاريعه النوعية، لرفع إجمالي المسافرين إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027.
وأضاف سعادته:"يُجسّد هذا الخط الجديد مع الخطوط الجوية الإثيوبية خطوة نوعية لدور المطار كجسر جوي فاعل يدعم منظومة النمو التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، مؤكدين التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتنوع في الخدمات، وتبني أحدث الأنظمة الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة، ويضمن تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة لكافة المتعاملين، ترسيخاً لمكانة المطار كمحور إقليمي متميز".
تعزيز العلاقات الاستثمارية والسياحية
من جانبه، قال مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية:"يسعدنا توسيع شبكة وجهاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق رحلاتنا الجديدة إلى إمارة الشارقة. لقد شكّلت الإمارات بوابتنا إلى إفريقيا على مدار نحو خمسة عقود، ونثق بأن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الاستثمارية والسياحية والدبلوماسية، فضلاً عن دفع آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المنطقتين نحو مزيد من النمو والتكامل."
توفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجات وأهداف شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين
وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي جهودها لاستقطاب شركات الطيران العالمية وتوفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجات وأهداف هذه الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران ويواكب أحدث التقنيات والأنظمة المطبقة في المطارات، بما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز سياحي واقتصادي متنامٍ، حيث تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية من أبرز الناقلات في القارة السمراء، إذ تُسيّر رحلات إلى 142 وجهة دولية للركاب والشحن، وتُعرف بقدرتها التشغيلية العالية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.
وجاء ذلك خلال حفل استقبال الرحلة الأولى، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الجانبين.
وتُسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المنتظمة إلى مطار الشارقة عبر مطار أديس أبابا الدولي، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والأحد، فيما تُغادر رحلات العودة أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت من الشارقة لتصل إلى أديس أبابا.
خطوة نوعية لدور المطار كجسر جوي فاعل يدعم منظومة النمو التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية
وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذا التعاون الاستراتيجي مع الناقل الوطني لجمهورية إثيوبيا، يأتي ضمن جهود مطار الشارقة المتواصلة لتوسيع شبكة الوجهات وربط الإمارة بمزيد من الأسواق الحيوية والناشئة، بما يواكب متطلبات التصاعد في حركة السفر الإقليمي والدولي، في ظل ما يشهده مطار الشارقة من حركة نمو متسارعة، مدفوعة بخططه التوسعية الطموحة، ومشاريعه النوعية، لرفع إجمالي المسافرين إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027.
وأضاف سعادته:"يُجسّد هذا الخط الجديد مع الخطوط الجوية الإثيوبية خطوة نوعية لدور المطار كجسر جوي فاعل يدعم منظومة النمو التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، مؤكدين التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتنوع في الخدمات، وتبني أحدث الأنظمة الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة، ويضمن تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة لكافة المتعاملين، ترسيخاً لمكانة المطار كمحور إقليمي متميز".
تعزيز العلاقات الاستثمارية والسياحية
من جانبه، قال مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية:"يسعدنا توسيع شبكة وجهاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق رحلاتنا الجديدة إلى إمارة الشارقة. لقد شكّلت الإمارات بوابتنا إلى إفريقيا على مدار نحو خمسة عقود، ونثق بأن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الاستثمارية والسياحية والدبلوماسية، فضلاً عن دفع آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المنطقتين نحو مزيد من النمو والتكامل."
توفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجات وأهداف شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين
وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي جهودها لاستقطاب شركات الطيران العالمية وتوفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجات وأهداف هذه الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران ويواكب أحدث التقنيات والأنظمة المطبقة في المطارات، بما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز سياحي واقتصادي متنامٍ، حيث تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية من أبرز الناقلات في القارة السمراء، إذ تُسيّر رحلات إلى 142 وجهة دولية للركاب والشحن، وتُعرف بقدرتها التشغيلية العالية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.
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