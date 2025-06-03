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أسواق الأسهم الإماراتية تنتعش مع اقتراب العيد بدعم من قطاعات الأغذية والتجزئة والسياحة
(MENAFN- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥
تشهد أسواق الأسهم الإماراتية نمطاً موسمياً معتاداً مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتركز اهتمام المستثمرين على أسهم قطاعات الأغذية والتجزئة والضيافة، مدفوعين بتوقعات بزيادة ملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي ونشاط السياحة.
ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات التجزئة في الإمارات نحو 10 مليارات دولار هذا العام، مما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لفترة العيد. وتسجل شركات الأغذية والمشروبات – مثل مجموعة أغذية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) – زيادة لافتة في الطلب على منتجات أساسية كالتمر والدقيق والمياه المعبأة، والتي تمثل عناصر رئيسية في موسم رمضان والعيد. وقد سجلت الشركة نمواً بنسبة 8.1٪ في الإيرادات على أساس سنوي في أحد الفصول الأخيرة، مدفوعاً بمبيعات قوية لهذه المنتجات خلال موسم العيد.
وقال جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى "إيتورو":أصبح المستثمرون أكثر وعيًا بالإيقاع الموسمي للأرباح المرتبط بإنفاق العيد، حيث نلاحظ عادةً ارتفاعاً في أداء أسهم الأغذية والتجزئة قبيل العطلة، ينعكس بوضوح في تحركات الأسواق."
وتستفيد متاجر التجزئة مثل "الاتحاد التعاونية" (DFM) ومجموعة "لولو" (المدرجة حديثاً في سوق أبوظبي) من تزايد الزوار والشراء الموسمي والهدايا، بالإضافة إلى الحملات الترويجية المكثفة. وتُظهر البيانات أن "الاتحاد التعاونية" شهدت نمواً ملحوظاً منذ إدراجها عام 2022، بينما وسعت مجموعة "لولو" حضورها بالتزامن مع فترة العيد من خلال افتتاح متاجر جديدة وتنفيذ حملات ترويجية تستهدف المستهلكين.
قطاع الضيافة يحقق بدوره نتائج إيجابية مدعوماً بارتفاع معدلات السفر الداخلي والإقليمي. وقد سجلت شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADX: ADNH) مستويات إشغال تجاوزت 95% في بعض الإمارات خلال عطلة عيد الفطر 2025. وتعود هذه الزيادة جزئياً إلى السياحة الخليجية الداخلية والإجازات القصيرة داخل الدولة، مما يعزز إيرادات الفنادق وهوامش الربحية (RevPAR).
وأضاف غيلبرت: تعزز الظروف الاقتصادية القوية في الإمارات، بما في ذلك أسعار النفط المرتفعة وتعافي السياحة بعد الجائحة، الاتجاهات الموسمية في السوق. كما أن مساهمة قطاع السياحة التي تقترب من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي تجعل من فترات مثل العيد محفزاً رئيسياً للاقتصاد والأسواق المالية.
وتشهد الأسهم المرتبطة بالمستهلكين، مثل "أغذية" و"الاتحاد التعاونية" و"ADNH"، ارتفاعاً في أحجام التداول قبيل العيد، مع سعي المستثمرين لاقتناص فرص نمو الأرباح الفصلية. وقد ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية في دبي بأكثر من 2٪ خلال إحدى الجلسات التي سبقت عطلة العيد، مما يعكس إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية نحو المستفيدين من موسم العيد.
وبينما قد تتراجع السيولة قليلاً خلال أسبوع العيد، يظل موسم العيد محفزاً مهماً – وإن مؤقتاً – لأسواق الأسهم الإماراتية، حيث تتجه الأنظار إلى أسهم القطاعات الاستهلاكية التي تستفيد من زخم الإنفاق وثقة المستهلك.
تشهد أسواق الأسهم الإماراتية نمطاً موسمياً معتاداً مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتركز اهتمام المستثمرين على أسهم قطاعات الأغذية والتجزئة والضيافة، مدفوعين بتوقعات بزيادة ملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي ونشاط السياحة.
ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات التجزئة في الإمارات نحو 10 مليارات دولار هذا العام، مما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لفترة العيد. وتسجل شركات الأغذية والمشروبات – مثل مجموعة أغذية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) – زيادة لافتة في الطلب على منتجات أساسية كالتمر والدقيق والمياه المعبأة، والتي تمثل عناصر رئيسية في موسم رمضان والعيد. وقد سجلت الشركة نمواً بنسبة 8.1٪ في الإيرادات على أساس سنوي في أحد الفصول الأخيرة، مدفوعاً بمبيعات قوية لهذه المنتجات خلال موسم العيد.
وقال جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى "إيتورو":أصبح المستثمرون أكثر وعيًا بالإيقاع الموسمي للأرباح المرتبط بإنفاق العيد، حيث نلاحظ عادةً ارتفاعاً في أداء أسهم الأغذية والتجزئة قبيل العطلة، ينعكس بوضوح في تحركات الأسواق."
وتستفيد متاجر التجزئة مثل "الاتحاد التعاونية" (DFM) ومجموعة "لولو" (المدرجة حديثاً في سوق أبوظبي) من تزايد الزوار والشراء الموسمي والهدايا، بالإضافة إلى الحملات الترويجية المكثفة. وتُظهر البيانات أن "الاتحاد التعاونية" شهدت نمواً ملحوظاً منذ إدراجها عام 2022، بينما وسعت مجموعة "لولو" حضورها بالتزامن مع فترة العيد من خلال افتتاح متاجر جديدة وتنفيذ حملات ترويجية تستهدف المستهلكين.
قطاع الضيافة يحقق بدوره نتائج إيجابية مدعوماً بارتفاع معدلات السفر الداخلي والإقليمي. وقد سجلت شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" (ADX: ADNH) مستويات إشغال تجاوزت 95% في بعض الإمارات خلال عطلة عيد الفطر 2025. وتعود هذه الزيادة جزئياً إلى السياحة الخليجية الداخلية والإجازات القصيرة داخل الدولة، مما يعزز إيرادات الفنادق وهوامش الربحية (RevPAR).
وأضاف غيلبرت: تعزز الظروف الاقتصادية القوية في الإمارات، بما في ذلك أسعار النفط المرتفعة وتعافي السياحة بعد الجائحة، الاتجاهات الموسمية في السوق. كما أن مساهمة قطاع السياحة التي تقترب من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي تجعل من فترات مثل العيد محفزاً رئيسياً للاقتصاد والأسواق المالية.
وتشهد الأسهم المرتبطة بالمستهلكين، مثل "أغذية" و"الاتحاد التعاونية" و"ADNH"، ارتفاعاً في أحجام التداول قبيل العيد، مع سعي المستثمرين لاقتناص فرص نمو الأرباح الفصلية. وقد ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية في دبي بأكثر من 2٪ خلال إحدى الجلسات التي سبقت عطلة العيد، مما يعكس إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية نحو المستفيدين من موسم العيد.
وبينما قد تتراجع السيولة قليلاً خلال أسبوع العيد، يظل موسم العيد محفزاً مهماً – وإن مؤقتاً – لأسواق الأسهم الإماراتية، حيث تتجه الأنظار إلى أسهم القطاعات الاستهلاكية التي تستفيد من زخم الإنفاق وثقة المستهلك.
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