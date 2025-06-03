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"العمليات الخاصة: اللبؤة" Special Ops: Lioness من بطولة زوي سالدانا ونيكول كيدمان قريبًا على الشاشات
(MENAFN- Ogilvy) المسلسل المرشح لجائزة إيمي من توقيع مبتكر "يلوستون"، يُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إطلاق جميع الحلقات في 5 يونيو
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 يونيو 2025: في صفقة كبرى تعزز مكانة ستارزبلاي كوجهة البث المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصلت المنصة على الحقوق الحصرية في المنطقة للمسلسل الدرامي "العمليات الخاصة: اللبؤة" Special Ops: Lioness، الذي يجسد قصص من ملفات وكالة المخابرات المركزية، الذي نال استحسان النقاد، من بطولة زوي سالدانا نجمة فيلم أفاتار، ونيكول كيدمان الحائزة على جائزة الأوسكار، والأسطورة مورغان فريمان.
المسلسل الاستثنائي، الذي أسر الجماهير حول العالم بتصويره الجريء لواقع الحروب الحديثة والتجسس، سيُعرض حصريًا على ستارزبلاي ابتداءً من 5 يونيو، مع توفر جميع حلقات الموسمين (16 حلقة) دفعة واحدة.
طاقم تمثيل قوي في قصة تحبس الأنفاس
المسلسل من تأليف تايلور شيريدان، العقل المبدع وراء المسلسل العالمي "يلوستون" و"سيكاريو"، ويقدم مسلسل "العمليات الخاصة: اللبؤة"، نفس الجرعة المكثفة من التشويق التي أصبحت سمة شيريدان المميزة. تدور أحداث المسلسل حول العميلة في وكالة المخابرات المركزية جو (سالدانا)، التي تقوم بمهمة سرية لتجنيد عميلات لاختراق الشبكات المعادية من الداخل.
يؤكد صناع العمل الدرامي الجديد، على أن الفكرة الرئيسية لهذا المسلسل، تتجاوز النمط المعتمد لقصص التجسس التقليدية، إذ يسلط الضوء على الجانب الإنساني لمجموعة من النساء اللواتي يعملن في الظل وخلف الكواليس، ويقدمن التضحيات الكبيرة على مستوى هويتهن وأسرهن وسلامتهن، في سبيل حماية الأمن القومي، ويكشف النقاب عن تضحيات حقيقية بقيت طي الكتمان.
تتألق نيكول كيدمان في دور كايتلين ميد، المسؤولة العليا في وكالة المخابرات المركزية، بينما يضفي مورغان فريمان عمقًا لشخصية وزير الخارجية إدوين مولينز. ويكتمل طاقم العمل، مع النجمة الصاعدة لايسلا دي أوليفيرا في دور المقاتلة البحرية كروز مانويلوس، أحدث المجندات في مسلسل "اللبؤة" الفتاك، ومايكل كيلي في دور العميل بايرون ويستفيلد.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 يونيو 2025: في صفقة كبرى تعزز مكانة ستارزبلاي كوجهة البث المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصلت المنصة على الحقوق الحصرية في المنطقة للمسلسل الدرامي "العمليات الخاصة: اللبؤة" Special Ops: Lioness، الذي يجسد قصص من ملفات وكالة المخابرات المركزية، الذي نال استحسان النقاد، من بطولة زوي سالدانا نجمة فيلم أفاتار، ونيكول كيدمان الحائزة على جائزة الأوسكار، والأسطورة مورغان فريمان.
المسلسل الاستثنائي، الذي أسر الجماهير حول العالم بتصويره الجريء لواقع الحروب الحديثة والتجسس، سيُعرض حصريًا على ستارزبلاي ابتداءً من 5 يونيو، مع توفر جميع حلقات الموسمين (16 حلقة) دفعة واحدة.
طاقم تمثيل قوي في قصة تحبس الأنفاس
المسلسل من تأليف تايلور شيريدان، العقل المبدع وراء المسلسل العالمي "يلوستون" و"سيكاريو"، ويقدم مسلسل "العمليات الخاصة: اللبؤة"، نفس الجرعة المكثفة من التشويق التي أصبحت سمة شيريدان المميزة. تدور أحداث المسلسل حول العميلة في وكالة المخابرات المركزية جو (سالدانا)، التي تقوم بمهمة سرية لتجنيد عميلات لاختراق الشبكات المعادية من الداخل.
يؤكد صناع العمل الدرامي الجديد، على أن الفكرة الرئيسية لهذا المسلسل، تتجاوز النمط المعتمد لقصص التجسس التقليدية، إذ يسلط الضوء على الجانب الإنساني لمجموعة من النساء اللواتي يعملن في الظل وخلف الكواليس، ويقدمن التضحيات الكبيرة على مستوى هويتهن وأسرهن وسلامتهن، في سبيل حماية الأمن القومي، ويكشف النقاب عن تضحيات حقيقية بقيت طي الكتمان.
تتألق نيكول كيدمان في دور كايتلين ميد، المسؤولة العليا في وكالة المخابرات المركزية، بينما يضفي مورغان فريمان عمقًا لشخصية وزير الخارجية إدوين مولينز. ويكتمل طاقم العمل، مع النجمة الصاعدة لايسلا دي أوليفيرا في دور المقاتلة البحرية كروز مانويلوس، أحدث المجندات في مسلسل "اللبؤة" الفتاك، ومايكل كيلي في دور العميل بايرون ويستفيلد.
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