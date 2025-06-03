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تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
(MENAFN- H+K Strategies) التحديث يتضمن شخصيات جديدة، وحزم صوتية، وتحولات للعمالقة مستوحاة من الأنمي الشهير
كشفت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول حول العالم، عن مرحلة جديدة ومشوقة من تعاونها المستمر مع سلسلة الأنمي العالمية "هجوم العمالقة "(Attack on Titan)، في تحديث يزخر بالمحتوى المستوحى من عالم الأنمي. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتجربة اللعب الحماسية التي تقدمها اللعبة، حيث ستتضمن تحديثات جديدة تشمل شخصيات مميزة وعناصر مخصصة وحزم صوتية، وغيرها الكثير.
وحتى 6 يوليو، يمكن للاعبين الانغماس أكثر في عالم "هجوم العمالقة" من خلال الحصول على شخصيات أيقونية مثل "إيرين ييغر"، و"أرمين آرليرت"، و"ليفاي"، و"ميكاسا أكرمان". وتتوفر هذه الشخصيات بأسلوبين مختلفين، الأول مستوحى من الرسوم المتحركة، والثاني ثلاثي الأبعاد بتصميم واقعي، ليمنح اللاعبين حرية اختيار الشكل الذي يناسب أسلوبهم في المعركة.
ولعشاق التحولات الأسطورية التي يشتهر بها الأنمي، تقدم اللعبة ميزة فريدة، إذ بإمكان اللاعبين الذين يحصلون على شخصية "إيرين ييغر" و"العملاق المهاجم" تفعيل تحول "إيرين" إلى العملاق المهاجم داخل اللعبة. وبالمثل، يمكن لمن يمتلكون شخصية "أرمين آرليرت" و"العملاق الضخم" تحويل "أرمين" إلى عملاقه المدمر، ما يضفي بعداً ملحمياً جديداً على تجربة اللعب.
كما يتوفر محتوى إضافي يعكس أجواء الأنمي الحماسية، مثل زي "العملاق المدرع"، والمرافق الجديد "العملاق الضخم المصغّر"، إلى جانب حزم صوتية لأبطال السلسلة بصوتهم الأصلي، تتضمن أشهر العبارات التي لا تُنسى من "إيرين"، و"أرمين"، و"ليفاي"، و"ميكاسا".
ولا يتوقف التعاون عند الشخصيات، بل يشمل أيضاً عناصر مستوحاة من "فيلق الاستطلاع"، وحدة النخبة التي تقاتل لحماية البشرية من العمالقة. ويضم ذلك زي فيلق الاستطلاع، وحصان الفيلق، بالإضافة إلى سيارة "داسيا" بتصميمي "العملاق الضخم" و"العملاق العربة"، إلى جانب مظلات، وأسلحة، وخوذ، وحقائب ظهر، وتصاميم أسلحة، والعديد من العناصر الأخرى المستوحاة من أسلوب وأجواء السلسلة العالمية.
ويمنح هذا التعاون بين ببجي موبايل و"هجوم العمالقة" اللاعبين تجربة غير مسبوقة تمزج بين إثارة ساحات المعركة والتفاصيل الغنية لعالم الأنمي، ما يجعلها فرصة مثالية لعشاق الألعاب والأنمي على حد سواء لخوض مغامرة ملحمية غير مسبوقة.
الميزات والإضافات الجديدة متاحة لغاية 6 يوليو 2025. يمكن تحميل اللعبة مجاناً عبر متاجر التطبيقات App Store و Google Play Store وخوض أشرس المعارك.
كشفت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول حول العالم، عن مرحلة جديدة ومشوقة من تعاونها المستمر مع سلسلة الأنمي العالمية "هجوم العمالقة "(Attack on Titan)، في تحديث يزخر بالمحتوى المستوحى من عالم الأنمي. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتجربة اللعب الحماسية التي تقدمها اللعبة، حيث ستتضمن تحديثات جديدة تشمل شخصيات مميزة وعناصر مخصصة وحزم صوتية، وغيرها الكثير.
وحتى 6 يوليو، يمكن للاعبين الانغماس أكثر في عالم "هجوم العمالقة" من خلال الحصول على شخصيات أيقونية مثل "إيرين ييغر"، و"أرمين آرليرت"، و"ليفاي"، و"ميكاسا أكرمان". وتتوفر هذه الشخصيات بأسلوبين مختلفين، الأول مستوحى من الرسوم المتحركة، والثاني ثلاثي الأبعاد بتصميم واقعي، ليمنح اللاعبين حرية اختيار الشكل الذي يناسب أسلوبهم في المعركة.
ولعشاق التحولات الأسطورية التي يشتهر بها الأنمي، تقدم اللعبة ميزة فريدة، إذ بإمكان اللاعبين الذين يحصلون على شخصية "إيرين ييغر" و"العملاق المهاجم" تفعيل تحول "إيرين" إلى العملاق المهاجم داخل اللعبة. وبالمثل، يمكن لمن يمتلكون شخصية "أرمين آرليرت" و"العملاق الضخم" تحويل "أرمين" إلى عملاقه المدمر، ما يضفي بعداً ملحمياً جديداً على تجربة اللعب.
كما يتوفر محتوى إضافي يعكس أجواء الأنمي الحماسية، مثل زي "العملاق المدرع"، والمرافق الجديد "العملاق الضخم المصغّر"، إلى جانب حزم صوتية لأبطال السلسلة بصوتهم الأصلي، تتضمن أشهر العبارات التي لا تُنسى من "إيرين"، و"أرمين"، و"ليفاي"، و"ميكاسا".
ولا يتوقف التعاون عند الشخصيات، بل يشمل أيضاً عناصر مستوحاة من "فيلق الاستطلاع"، وحدة النخبة التي تقاتل لحماية البشرية من العمالقة. ويضم ذلك زي فيلق الاستطلاع، وحصان الفيلق، بالإضافة إلى سيارة "داسيا" بتصميمي "العملاق الضخم" و"العملاق العربة"، إلى جانب مظلات، وأسلحة، وخوذ، وحقائب ظهر، وتصاميم أسلحة، والعديد من العناصر الأخرى المستوحاة من أسلوب وأجواء السلسلة العالمية.
ويمنح هذا التعاون بين ببجي موبايل و"هجوم العمالقة" اللاعبين تجربة غير مسبوقة تمزج بين إثارة ساحات المعركة والتفاصيل الغنية لعالم الأنمي، ما يجعلها فرصة مثالية لعشاق الألعاب والأنمي على حد سواء لخوض مغامرة ملحمية غير مسبوقة.
الميزات والإضافات الجديدة متاحة لغاية 6 يوليو 2025. يمكن تحميل اللعبة مجاناً عبر متاجر التطبيقات App Store و Google Play Store وخوض أشرس المعارك.
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