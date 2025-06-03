403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جورامكو تحتفل بعام قياسي بمكافآت للموظفين تصل إلى 12 أسبوعًا
(MENAFN- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن إقرار وتوزيع مكافآت تصل حتى 12 أسبوعاً على موظفيها المستحقين والمستوفين للمعايير، وذلك ضمن أكبر برنامج مكافآت في تاريخ الشركة.
ويأتي توزيع هذه المكافآت انعكاس للأداء المالي والتشغيلي الاستثنائي التي حققته جورامكو على مدار عام 2024 والنصف الأول من عام 2025, حيث سجّلت أعلى نسبة نمو في الأرباح على أساس سنوي في تاريخها.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو فريزر كوري: "لقد كان عاماً قياسياً بامتياز ومصدر فخر لنا جميعاً . وتعكس هذه النتائج بشكل مباشر جهود موظفينا وتفانيهم والتزامهم المهني الذي نعتبره العامل الأساسي وراء نجاحنا، حيث نؤمن بأن نجاح الشركة يجب أن ينعكس على كادرها. ومن هنا، فقد حرصنا على منح مكافآت فريدة من نوعها في قطاع الطيران, تجسيداً لقيمنا التي ترتكز على الإهتمام بموظفينا وتضعهم على سلم الأولويات لدينا, وتقديراً لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.”
وتواصل جورامكو تعزيز أدائها من خلال بناء هناجر جديدة، تعزيز قدراتها التقنية، وتطوير خدماتها المقدمة.
ويأتي توزيع هذه المكافآت انعكاس للأداء المالي والتشغيلي الاستثنائي التي حققته جورامكو على مدار عام 2024 والنصف الأول من عام 2025, حيث سجّلت أعلى نسبة نمو في الأرباح على أساس سنوي في تاريخها.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو فريزر كوري: "لقد كان عاماً قياسياً بامتياز ومصدر فخر لنا جميعاً . وتعكس هذه النتائج بشكل مباشر جهود موظفينا وتفانيهم والتزامهم المهني الذي نعتبره العامل الأساسي وراء نجاحنا، حيث نؤمن بأن نجاح الشركة يجب أن ينعكس على كادرها. ومن هنا، فقد حرصنا على منح مكافآت فريدة من نوعها في قطاع الطيران, تجسيداً لقيمنا التي ترتكز على الإهتمام بموظفينا وتضعهم على سلم الأولويات لدينا, وتقديراً لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.”
وتواصل جورامكو تعزيز أدائها من خلال بناء هناجر جديدة، تعزيز قدراتها التقنية، وتطوير خدماتها المقدمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صعود الأسهم وتراجع الذهب وسط مؤشرات فنية إيجابية
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
يهدف الى التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم المبادرات العالمية وزير النفط والبيئة يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في نسخته الثانية والثلاثين
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
عين على القدس يناقش تجاوزات الاحتلال في الأقصى ومحاولتهم السيطرة عليه
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"