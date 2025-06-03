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شراكة تطرح حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
(MENAFN- Prime Advertising LLC) أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن طرح حلول مالية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلائم احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك في إطار التزام شراكة، بصفتها أول جهة تمويلية معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، بتوفير حلول مالية أخلاقية ومستدامة ومؤثرة، إلى جانب اهتمامها بتلبية الطلب المتنامي على الحلول المالية الإسلامية.
تركز رؤية شراكة على دعم رواد الأعمال بحلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة، وفي ظل الطلب المتنامي على خيارات التمويل الإسلامي في السوق، صممت شراكة حلولها المالية الجديدة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمنتجات تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
وبدخولها لهذا السوق، الذي تسيطر عليه البنوك الإسلامية التجارة أو الفروع الإسلامية للبنوك التجارية، سوف تساهم شراكة في ملء فجوة كبيرة في منظومة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في وقت استراتيجي بهدف توسيع عروضها في مثل هذا القطاع ذو الطلب العالي.
تعليقًا على طرح المنتجات المالية الجديدة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يُعد هذا الطرح بمثابة قفزة نوعية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. فمن خلال سد الفجوة بين الأحكام المالية الإسلامية والاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى ترسيخ منظومة مالية شمولية وأخلاقية. وإدراكًا منّا لما تعانيه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أجرينا بحثًا سوقيًا شاملًا لتحديد الثغرات الأساسية وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو بما يتوافق مع الأحكام المالية الإسلامية. ونعتز بأننا أول جهة تمويلية معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطرح مثل هذه المنتجات في السلطنة، ويسعدنا أن نساعد المؤسسات على تحقيق النجاح من خلال حلول تنافسية وفريدة تتوافق مع الممارسات المالية الإسلامية.
الجدير بالذكر أن المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحتها شراكة خضعت لتقييم صارم من قبل شركة التزام للاستشارات الشرعية المالية المتخصصة في الحلول المالية الإسلامية، ما أهلّها للحصول على اعتماد الشركة. وبحصولها على هذه الشهادة تؤكد شراكة على امتثال منتجاتها المالية لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يضمن للمؤسسات الصغيرة بديلًا تمويليًا موثوقًا وأخلاقيًا للمنتجات التمويلية التقليدية. وكانت شراكة قد وقعت على مذكرة تفاهم مع التزام بشأن تدشين هذه المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع محفظتها للتمويل الإسلامي.
ولا يقتصر دور شركة التزام على منح شهادات الاعتماد فحسب، إذ تشمل خدماتها مراجعة عقود شراكة وصياغتها، والتحقق من امتثال جميع الإجراءات القانونية والفنية والتشغيلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تقديم المشورة الشرعية في جميع الأوقات. كما توفر الشركة تدريبًا للموظفين من خلال عقد سلسلة من حلقات العمل لضمان تحقيق المواءمة الداخلية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تلبي الحلول المالية الجديدة احتياجات المؤسسات المختلفة، حيث تضمن المرونة وتوفر فرصًا للتملك وإدارة الاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ضمن تلك الحلول الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي عبارة عن نموذج لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يتيح للمؤسسات امتلاك الأصول من خلال خطة إيجار هيكلية، ما يضمن الاستقرار المالي ومسار ملكية واضح. وكذلك المشاركة المنتهية بالتمليك، ويتخذ هذا الحل شكل شراكة في حقوق الملكية، بحيث تشارك شراكة في الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن تنقل لتلك المؤسسات الملكية الكاملة بشكل تدريجي، ما يضمن تحقيق النجاح المشترك والاستدامة على المدى البعيد.
أما الوكالة بالاستثمار فتلائم المؤسسات التي ترغب في إدارة استثماراتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتخذ هذا الحل شكل اتفاق استثمار هيكلي تدير من خلاله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأموال بتفويض من شراكة، ما يضمن لها عوائد كبيرة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. وأخيرًا، يوفر حل المرابحة، الذي يعتمد على نموذج التكلفة المضافة، بديلًا أخلاقيًا للقروض التقليدية من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشراء الأصول بهامش ربح متفق عليه مسبقًا .
صُممت هذه الحلول لتلبية احتياجات التمويل قصير الأجل وطويل الأجل على حد سواء، حيث تتضمن أنظمة سداد متنوعة. كما تُعّد بمثابة بديلًا مقبولًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُفضل المنتجات المالية الإسلامية لاعتبارات دينية أو أخلاقية. والأهم من ذلك أن التمويل الإسلامي يحمي المؤسسات من الفوائد المركبة حال فشل المشروع لأسباب حقيقية، ما يوفر ضمانًا إضافيًا لرواد الأعمال.
وبفضل ما تمتلكه شراكة من خبرة واسعة في مجال إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطار الدعم القوي الذي تقدمه لتلك المؤسسات، سوف يكون لها مكانة متميّزة في هذا السوق، ما يمكّنها من مواصلة دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رحلة نموها وتعزيز فرصها لتحقيق النجاح المستدام.
تركز رؤية شراكة على دعم رواد الأعمال بحلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة، وفي ظل الطلب المتنامي على خيارات التمويل الإسلامي في السوق، صممت شراكة حلولها المالية الجديدة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمنتجات تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
وبدخولها لهذا السوق، الذي تسيطر عليه البنوك الإسلامية التجارة أو الفروع الإسلامية للبنوك التجارية، سوف تساهم شراكة في ملء فجوة كبيرة في منظومة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في وقت استراتيجي بهدف توسيع عروضها في مثل هذا القطاع ذو الطلب العالي.
تعليقًا على طرح المنتجات المالية الجديدة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يُعد هذا الطرح بمثابة قفزة نوعية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. فمن خلال سد الفجوة بين الأحكام المالية الإسلامية والاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى ترسيخ منظومة مالية شمولية وأخلاقية. وإدراكًا منّا لما تعانيه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أجرينا بحثًا سوقيًا شاملًا لتحديد الثغرات الأساسية وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو بما يتوافق مع الأحكام المالية الإسلامية. ونعتز بأننا أول جهة تمويلية معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطرح مثل هذه المنتجات في السلطنة، ويسعدنا أن نساعد المؤسسات على تحقيق النجاح من خلال حلول تنافسية وفريدة تتوافق مع الممارسات المالية الإسلامية.
الجدير بالذكر أن المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحتها شراكة خضعت لتقييم صارم من قبل شركة التزام للاستشارات الشرعية المالية المتخصصة في الحلول المالية الإسلامية، ما أهلّها للحصول على اعتماد الشركة. وبحصولها على هذه الشهادة تؤكد شراكة على امتثال منتجاتها المالية لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يضمن للمؤسسات الصغيرة بديلًا تمويليًا موثوقًا وأخلاقيًا للمنتجات التمويلية التقليدية. وكانت شراكة قد وقعت على مذكرة تفاهم مع التزام بشأن تدشين هذه المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع محفظتها للتمويل الإسلامي.
ولا يقتصر دور شركة التزام على منح شهادات الاعتماد فحسب، إذ تشمل خدماتها مراجعة عقود شراكة وصياغتها، والتحقق من امتثال جميع الإجراءات القانونية والفنية والتشغيلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تقديم المشورة الشرعية في جميع الأوقات. كما توفر الشركة تدريبًا للموظفين من خلال عقد سلسلة من حلقات العمل لضمان تحقيق المواءمة الداخلية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تلبي الحلول المالية الجديدة احتياجات المؤسسات المختلفة، حيث تضمن المرونة وتوفر فرصًا للتملك وإدارة الاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ضمن تلك الحلول الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي عبارة عن نموذج لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك والذي يتيح للمؤسسات امتلاك الأصول من خلال خطة إيجار هيكلية، ما يضمن الاستقرار المالي ومسار ملكية واضح. وكذلك المشاركة المنتهية بالتمليك، ويتخذ هذا الحل شكل شراكة في حقوق الملكية، بحيث تشارك شراكة في الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن تنقل لتلك المؤسسات الملكية الكاملة بشكل تدريجي، ما يضمن تحقيق النجاح المشترك والاستدامة على المدى البعيد.
أما الوكالة بالاستثمار فتلائم المؤسسات التي ترغب في إدارة استثماراتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتخذ هذا الحل شكل اتفاق استثمار هيكلي تدير من خلاله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأموال بتفويض من شراكة، ما يضمن لها عوائد كبيرة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. وأخيرًا، يوفر حل المرابحة، الذي يعتمد على نموذج التكلفة المضافة، بديلًا أخلاقيًا للقروض التقليدية من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشراء الأصول بهامش ربح متفق عليه مسبقًا .
صُممت هذه الحلول لتلبية احتياجات التمويل قصير الأجل وطويل الأجل على حد سواء، حيث تتضمن أنظمة سداد متنوعة. كما تُعّد بمثابة بديلًا مقبولًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُفضل المنتجات المالية الإسلامية لاعتبارات دينية أو أخلاقية. والأهم من ذلك أن التمويل الإسلامي يحمي المؤسسات من الفوائد المركبة حال فشل المشروع لأسباب حقيقية، ما يوفر ضمانًا إضافيًا لرواد الأعمال.
وبفضل ما تمتلكه شراكة من خبرة واسعة في مجال إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطار الدعم القوي الذي تقدمه لتلك المؤسسات، سوف يكون لها مكانة متميّزة في هذا السوق، ما يمكّنها من مواصلة دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رحلة نموها وتعزيز فرصها لتحقيق النجاح المستدام.
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