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قطاع الأعمال يواصل الاعتماد على البيك أب فوتون تونلاند القوي
(MENAFN- Prime Advertising LLC) يواصل البيك أب من فئة "تونلاند" من فوتون ترسيخ مكانته كخيار موثوق به للشركات الباحثة عن مركبات تجارية عالية الأداء يجمع بين القوة، والإعتمادية، والقدرة على العمل في أصعب البيئات التشغيلية. وتشمل هذه الفئة المجربة كلاً من تونلاند بيك أب كابينة واحدة، وتونلاند بيك أب بكابينتين ، إضافة إلى "تونلاند البيك أب G7 ديزل" بالقدرات المتقدمة.
لا تزال البيك أب فوتون تونلاند الكابينة الواحدة الخيار المفضل لدى الشركات التي تُولي أهمية كبيرة لسعة التحميل القصوى والاعتمادية اليومية. وتعمل بمحرك بنزين سعة 2.4 لتر يولد قوة 134 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن.متر ضمن نطاق كفاءة 2500–3500 دورة في الدقيقة، ما يجعلها مناسبة تمامًا للأعمال الشاقة. وتبلغ أبعاد صندوق الحمولة 2315 × 1580 × 440 ملم مع قدرة تحميل تصل إلى 1150 كجم، ما يجعلها مثالية لنقل المواد الكبيرة الحجم والثقيلة. كما أنها مزودة بعجلات ألمنيوم ، وصندوق تحميل مطلي بطبقة واقية، ونظام تعليق معزز لضمان المتانة وإطالة عمر المركبة في بيئات العمل القاسية.
أما فئة الكابينتين ، فهي الخيار الأمثل للشركات التي تحتاج إلى توازن بين نقل الركاب والبضائع. وتعمل بنفس محرك البنزين سعة 2.4 لتر المستخدم في الكابينة المفردة، لتجمع بين الأداء والقوة بثقة. وتبلغ أبعاد صندوق التحميل 1520 × 1580 × 440 ملم، مع قدرة تحميل تصل إلى 1050 كجم، مما يجعلها مثالية لنقل الطاقم والمعدات في آن واحد. وتتوفر مع تجهيزات راحة معززة مثل المقاعد الجلدية الفاخرة، والنوافذ الكهربائية، واتصال بلوتوث، لتوفير بيئة عمل منتجة حتى في الرحلات الطويلة. كما تشمل مزايا الأمان: وسادتين هوائيتين، نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، حساسات الرجوع للخلف، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، مما يعزز الثقة أثناء القيادة.
أما الطراز الأعلى تونلاند G7 ديزل، فيقدم أداءً لا مثيل له وقدرة فائقة على السير في الطرق الوعرة، مدعومًا بأحدث تقنيات السلامة. ويعمل بمحرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر يولد 163 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن.متر، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لتوفير قيادة دقيقة وتحكم قوي. ويتميز بنظام تعليق متطور يجمع بين نظام تعليق أمامي مزدوج بوصلات لولبية ونظام تعليق خلفي بألواح نوابض طولية، لضمان الثبات والتوازن في مختلف التضاريس. وتشمل تقنيات المساعدة المتقدمة للسائق: نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير عند مغادرة المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة – ما يجعل من G7 ديزل خيارًا مثاليًا للتطبيقات التجارية الثقيلة.
وعلّق متحدث باسم شركة شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م، الموزع الرسمي لمركبات فوتون في سلطنة عُمان قائلاً:
"أن شاحنات تونلاند صُمّمت خصيصاً لتتحمّل الظروف الصعبة التي تواجهها الشركات في عُمان، سواء كانت مناخية (كالحرارة العالية) أو تشغيلية (مثل النقل لمسافات طويلة، أو على تضاريس صعبة)، أو حتى متعلقة بطبيعة الأعمال المحلية التي تتطلب متانة واعتمادية عالية في المركبات كما نؤكد إلتزامنا بتوفير مركبات موثوقة تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية لعملائنا."
وتُجسد فئة "تونلاند" من فوتون الدمج المثالي بين القوة العملية، والمتانة، والتكنولوجيا المتطورة، لتواصل دعم قطاع الأعمال في سلطنة عُمان، وتُمكّن الشركات من مواصلة العمل بكفاءة وثقة يوماً بعد يوم.
نبذة عن شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م:
لا تزال البيك أب فوتون تونلاند الكابينة الواحدة الخيار المفضل لدى الشركات التي تُولي أهمية كبيرة لسعة التحميل القصوى والاعتمادية اليومية. وتعمل بمحرك بنزين سعة 2.4 لتر يولد قوة 134 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن.متر ضمن نطاق كفاءة 2500–3500 دورة في الدقيقة، ما يجعلها مناسبة تمامًا للأعمال الشاقة. وتبلغ أبعاد صندوق الحمولة 2315 × 1580 × 440 ملم مع قدرة تحميل تصل إلى 1150 كجم، ما يجعلها مثالية لنقل المواد الكبيرة الحجم والثقيلة. كما أنها مزودة بعجلات ألمنيوم ، وصندوق تحميل مطلي بطبقة واقية، ونظام تعليق معزز لضمان المتانة وإطالة عمر المركبة في بيئات العمل القاسية.
أما فئة الكابينتين ، فهي الخيار الأمثل للشركات التي تحتاج إلى توازن بين نقل الركاب والبضائع. وتعمل بنفس محرك البنزين سعة 2.4 لتر المستخدم في الكابينة المفردة، لتجمع بين الأداء والقوة بثقة. وتبلغ أبعاد صندوق التحميل 1520 × 1580 × 440 ملم، مع قدرة تحميل تصل إلى 1050 كجم، مما يجعلها مثالية لنقل الطاقم والمعدات في آن واحد. وتتوفر مع تجهيزات راحة معززة مثل المقاعد الجلدية الفاخرة، والنوافذ الكهربائية، واتصال بلوتوث، لتوفير بيئة عمل منتجة حتى في الرحلات الطويلة. كما تشمل مزايا الأمان: وسادتين هوائيتين، نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، حساسات الرجوع للخلف، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، مما يعزز الثقة أثناء القيادة.
أما الطراز الأعلى تونلاند G7 ديزل، فيقدم أداءً لا مثيل له وقدرة فائقة على السير في الطرق الوعرة، مدعومًا بأحدث تقنيات السلامة. ويعمل بمحرك ديزل تيربو سعة 2.0 لتر يولد 163 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن.متر، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لتوفير قيادة دقيقة وتحكم قوي. ويتميز بنظام تعليق متطور يجمع بين نظام تعليق أمامي مزدوج بوصلات لولبية ونظام تعليق خلفي بألواح نوابض طولية، لضمان الثبات والتوازن في مختلف التضاريس. وتشمل تقنيات المساعدة المتقدمة للسائق: نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير عند مغادرة المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة – ما يجعل من G7 ديزل خيارًا مثاليًا للتطبيقات التجارية الثقيلة.
وعلّق متحدث باسم شركة شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م، الموزع الرسمي لمركبات فوتون في سلطنة عُمان قائلاً:
"أن شاحنات تونلاند صُمّمت خصيصاً لتتحمّل الظروف الصعبة التي تواجهها الشركات في عُمان، سواء كانت مناخية (كالحرارة العالية) أو تشغيلية (مثل النقل لمسافات طويلة، أو على تضاريس صعبة)، أو حتى متعلقة بطبيعة الأعمال المحلية التي تتطلب متانة واعتمادية عالية في المركبات كما نؤكد إلتزامنا بتوفير مركبات موثوقة تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية لعملائنا."
وتُجسد فئة "تونلاند" من فوتون الدمج المثالي بين القوة العملية، والمتانة، والتكنولوجيا المتطورة، لتواصل دعم قطاع الأعمال في سلطنة عُمان، وتُمكّن الشركات من مواصلة العمل بكفاءة وثقة يوماً بعد يوم.
نبذة عن شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م:
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